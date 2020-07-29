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Президенту доложили о ситуации с задержанием боевиков иностранной ЧВК

29.07.2020 21:27 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Мир и безопасность - главные ценности Беларуси. Значимость этого факта осознаешь особенно, когда то и дело на планете возникают вооруженные конфликты. Поэтому так важно сохранить самое хрупкое, что у нас есть - стабильность и спокойствие. Любые попытки нарушить мирную жизнь, попытки дестабилизировать обстановку в стране будут всегда пресекаться. Сегодня вечером Президент собрал срочное совещание с членами Совета безопасности. Повод серьезный. В Беларуси задержали более 3 десятков представителей иностранной частной военной компании. Главе государства доложили о ситуации. 

На совещании обсуждался ряд вопросов в сфере национальной безопасности. По его итогам Госсекретарь Совбеза Андрей Равков рассказал журналистам о дальнейших мерах после задержания под Минском представителей иностранной частной военной компании "Вагнер". Сейчас с ними проводится работа, задержанных опрашивают.

 
 
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Мир и безопасность - главные ценности Беларуси. Значимость этого факта осознаешь особенно, когда то и дело на планете возникают вооруженные конфликты. Поэтому так...
 
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