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Лукашенко срочно созвал Совбез

30.07.2020 07:00 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко вечером 29 июля собрал срочное совещание членов Совета безопасности в связи с задержанием на территории Беларуси российских боевиков из ЧВК «Вагнер». Российские СМИ, тем временем, сообщают, что боевики часто использовали Беларусь как отправную точку для своих «командировок» и власти страны про это знали, закрывая глаза. Перед выборами же что-то пошло не так.

Лукашенко приказал срочно разобраться с чрезвычайным происшествием и доложить ему о том, что происходит сейчас в деталях. Лукашенко задал вопросы главе КГБ Валерию Вакульчику. Он также прошелся по российской стороне, обвинив их в том, что в России пытаются оправдать свои грязные намерения.

«Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит», - цитирует слова Лукашенко пресс-служба.

Пресс-секретарю Наталье Эйсмонт было дано задание срочно обратиться к российским СМИ и телегам-каналам.

«Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты - хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну», - заявил Лукашенко.

Стоит отметить, что в российских СМИ новость о задержании боевиков вышла в ТОП: об этом написали все крупные издания. На некоторых телеграм-каналах РФ появилась информация о том, что боевики из РФ постоянно находились в Беларуси с целью последующей переброски в африканские страны, так как в период карантина из Минска улететь проще, чем из российских городов. Эту информацию сообщают сразу несколько источников, в том числе, военный корреспондент Семён Пегов. Он отмечает, что белорусские власти всегда закрывали глаза на бойцов ЧВК, но в преддверие выборы почему-то разыграли ситуацию в свою пользу, «воткнув нож» в спину России.

Сообщается, что задержанные могли готовиться к отлету в Судан. Такая же информация появилась и у «Радио Свобода»: там пишут, что на кадрах из задержания видна банкнота в 20 суданских фунтов. Также «РС» сообщает, что минимум 18 человек из опубликованного списка задержанных воевало на Востоке Украины на стороне сепаратистов.

Напомним, что днем 29 июля появилась информация о задержании в Беларуси боевиков из иностранной частной военной компании. Оказалось, что большая часть из них - россияне из ЧВК Вагнера.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Александр Лукашенко вечером 29 июля собрал срочное совещание членов Совета безопасности в связи с задержанием на территории Беларуси российских боевиков из ЧВК...
 
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