Литва называет БелАЭС «большой бедой» и требует от ЕС внимания к проблеме

Литва намерена добиваться от Евросоюза более глубокого вовлечения в проблему безопасности белоруской атомной станции.

Советник литовского президента Ярослав Неверович заявил, что Литва уже обсуждала с председателем Совета ЕС более активное участие в политическом процессе и политической оценке происходящего вокруг белорусской атомной станции.

Неверович отметил, что сейчас Еврокомиссия вовлечена в вопрос на техническом уровне, что стало важным шагом в обеспечении безопасности, однако Литва стремится к тому, чтобы вовлечь в процесс весь ЕС, который и должен дат оценку безопасности процессам.

«Иными словами, поиск других практических решений, которые бы улучшили ситуацию с безопасностью. (...) Вовлечение всего ЕС в решение проблем этой большой беды», - пишет DELFI со ссылкой на интервью советника радиостанции Ziniu radijas. Он также добавил, что «БелАЭС не может быть запущена до тех пор, пока не реализованы требования ядерной безопасности. Иначе сложно было бы говорить о нормальных отношениях и о сотрудничестве с Беларусью».