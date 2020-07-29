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Литва называет БелАЭС «большой бедой» и требует от ЕС внимания к проблеме

29.07.2020 11:00 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Литва намерена добиваться от Евросоюза более глубокого вовлечения в проблему безопасности белоруской атомной станции.

Советник литовского президента Ярослав Неверович заявил, что Литва уже обсуждала с председателем Совета ЕС более активное участие в политическом процессе и политической оценке происходящего вокруг белорусской атомной станции.

Неверович отметил, что сейчас Еврокомиссия вовлечена в вопрос на техническом уровне, что стало важным шагом в обеспечении безопасности, однако Литва стремится к тому, чтобы вовлечь в процесс весь ЕС, который и должен дат оценку безопасности процессам.

«Иными словами, поиск других практических решений, которые бы улучшили ситуацию с безопасностью. (...) Вовлечение всего ЕС в решение проблем этой большой беды», - пишет DELFI со ссылкой на интервью советника радиостанции Ziniu radijas. Он также добавил, что «БелАЭС не может быть запущена до тех пор, пока не реализованы требования ядерной безопасности. Иначе сложно было бы говорить о нормальных отношениях и о сотрудничестве с Беларусью».

Напомним, что в Вильнюсе надеются добиться от белорусских властей переноса даты запуска БелАЭС, причем действия Литвы будут активизированы, так как на станцию уже завезли ядерное топливо. 

Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 5 июня заявил, что Беларусь столкнулась с «абсолютно беспрецедентными и наглыми попытками противодействия реализации суверенного права на развитие мирных ядерных программ».

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявлял, что будет добиваться от своих европейских коллег реакции на строительство белоруской атомной станции. Президент Литвы полагает, что она опасна для всего Европейского Союза. 

 

 
 
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Литва намерена добиваться от Евросоюза более глубокого вовлечения в проблему безопасности белоруской атомной станции.
 
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