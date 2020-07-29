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Литва называет БелАЭС «большой бедой» и требует от ЕС внимания к проблеме
29.07.2020 11:00 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Литва намерена добиваться от Евросоюза более глубокого вовлечения в проблему безопасности белоруской атомной станции.
Советник литовского президента Ярослав Неверович заявил, что Литва уже обсуждала с председателем Совета ЕС более активное участие в политическом процессе и политической оценке происходящего вокруг белорусской атомной станции.
Неверович отметил, что сейчас Еврокомиссия вовлечена в вопрос на техническом уровне, что стало важным шагом в обеспечении безопасности, однако Литва стремится к тому, чтобы вовлечь в процесс весь ЕС, который и должен дат оценку безопасности процессам.
«Иными словами, поиск других практических решений, которые бы улучшили ситуацию с безопасностью. (...) Вовлечение всего ЕС в решение проблем этой большой беды», - пишет
Напомним, что в Вильнюсе
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Президент Литвы Гитанас Науседа ранее
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Литва намерена добиваться от Евросоюза более глубокого вовлечения в проблему безопасности белоруской атомной станции.
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