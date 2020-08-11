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Президент Боливарианской Республики Венесуэла Н. Мадуро поздравил А. Лукашенко с победой на выборах
11.08.2020 12:38 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTВ адрес Александра Лукашенко продолжают поступать поздравления с переизбранием на пост Президента.
Поздравление от Президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро"Это явная победа, выражающая преданность белорусского народа своему национальному суверенитету в целях обеспечения своего всестороннего развития, процветания, поддержания мира и безопасности", - отметил в послании венесуэльский лидер.
Николас Мадуро также выразил намерение и в дальнейшем укреплять двустороннее сотрудничество с Минском по всем направлениям.
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В адрес Александра Лукашенко продолжают поступать поздравления с переизбранием на пост Президента. Поздравление от Президента Боливарианской Республики...
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