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Президент Боливарианской Республики Венесуэла Н. Мадуро поздравил А. Лукашенко с победой на выборах

11.08.2020 12:38 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

В адрес Александра Лукашенко продолжают поступать поздравления с переизбранием на пост Президента. 

Поздравление от Президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро

"Это явная победа, выражающая преданность белорусского народа своему национальному суверенитету в целях обеспечения своего всестороннего развития, процветания, поддержания мира и безопасности", - отметил в послании венесуэльский лидер. 
Николас Мадуро также выразил намерение и в дальнейшем укреплять двустороннее сотрудничество с Минском по всем направлениям.

 
 
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В адрес Александра Лукашенко продолжают поступать поздравления с переизбранием на пост Президента.  Поздравление от Президента Боливарианской Республики...
 
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