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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент Молдовы поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах В адрес Александра Лукашенко продолжают поступать поздравления с победой на президентских выборах. Как отметил в послании лидер Молдовы Игорь Додон, переизбрав...

В адрес Александра Лукашенко продолжают поступать поздравления с победой на президентских выборах. Как отметил в послании лидер Молдовы Игорь Додон, переизбрав Александра Лукашенко на высокий пост Главы государства, белорусский народ оказал ему "высокое доверие и выразил широкую поддержку избранному политическому и социально-экономическому пути развития". Игорь Додон считает, что продуктивный диалог и тесное сотрудничество Молдовы и Беларуси по различным направлениям будут содействовать дальнейшему укреплению отношений между странами и народами в конструктивном русле.