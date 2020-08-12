Американский сенатор призвал Белый дом повременить с отправкой посла в РБ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 авг – Sputnik. Сенатор Крис Мерфи призвал Белый дом отозвать кандидатуру Джули Фишер на должность посла в Беларуси – по его мнению, сейчас не время улучшать дипломатические отношения с официальным Минском, мнение сенатора приводит издание Hill.

"Несмотря на то, что я приветствую лучшие отношения между народами США и Беларуси, сейчас не время улучшать дипломатические отношения с правительством Лукашенко", – сказал сенатор.

По его мнению, отправка посла в Минск сейчас – впервые более чем за 10 лет – будет означать, что США оправдывают действия официальных властей во время и после президентских выборов.

"Я готов отклонить кандидатуру в комитете по иностранным делам, если ее не отзовет президент", – заявил Мерфи.

Обмен послами

Решение о возвращении послов в Минск и Вашингтон было принято в этом году после более чем десятилетнего перерыва. Все это время дипмиссии в США и Беларуси возглавляли временные поверенные.

С потеплением отношений , которым сопровождались визиты в Минск высокопоставленных американских чиновников, был решен вопрос и с возвращением послов . В мае президент США Дональд Трамп внес в сенат кандидатуру помощника замгоссекретаря Джули Фишер для утверждения на должность посла в Беларуси. Для отправки в Минск Фишер должна получить согласие комитета сената по иностранным делам, а затем общего состава сената.

В начале июня, общаясь с журналистами, временный поверенный в делах США Дженифер Мур заявила, что прибытие в Минск посла США в Беларуси ожидается летом нынешнего года.

В середине июля президент Беларуси Александр Лукашенко определился с кандидатурой белорусского посла в США и назначил на этот пост Олега Кравченко .

Выборы президента в Беларуси состоялись 9 августа , победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После объявления ЦИК предварительного результата в ряде городов начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжаются вот уже три дня. Милиция применяла против протестующих слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. По данным МВД, за первые два дня протестов по всей стране были задержаны около пяти тысяч человек.

МИД Беларуси накануне заявил, что готов предоставить западным партнерам конкретные факты о подоплеке событий , которые в эти дни происходят в стране.

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