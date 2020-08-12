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Американский сенатор призвал Белый дом повременить с отправкой посла в РБ
13.08.2020 09:19 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 авг – Sputnik. Сенатор Крис Мерфи призвал Белый дом отозвать кандидатуру Джули Фишер на должность посла в Беларуси – по его мнению, сейчас не время улучшать дипломатические отношения с официальным Минском, мнение сенатора приводит издание Hill.
"Несмотря на то, что я приветствую лучшие отношения между народами США и Беларуси, сейчас не время улучшать дипломатические отношения с правительством Лукашенко", – сказал сенатор.
По его мнению, отправка посла в Минск сейчас – впервые более чем за 10 лет – будет означать, что США оправдывают действия официальных властей во время и после президентских выборов.
© Sputnik / Алексей Агарышев
"Я готов отклонить кандидатуру в комитете по иностранным делам, если ее не отзовет президент", – заявил Мерфи.
Обмен послами
Решение о возвращении послов в Минск и Вашингтон было принято в этом году после более чем десятилетнего перерыва. Все это время дипмиссии в США и Беларуси возглавляли временные поверенные.
С
В начале июня, общаясь с журналистами, временный поверенный в делах США Дженифер Мур заявила, что
В середине июля президент Беларуси Александр Лукашенко определился с кандидатурой белорусского посла в США и
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Выборы президента в Беларуси
МИД Беларуси накануне заявил, что готов предоставить западным партнерам конкретные
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Прибытие посла США в Минск планировалось до наступления осени, руководитель белорусской дипмиссии в Вашингтоне был назначен в июле.
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