МИД Италии выразил озабоченность по поводу событий в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 авг – Sputnik. Министерство иностранных дел Италии выразило озабоченность по поводу ущемления гражданских прав белорусов, соответствующее сообщение было обнародовано во вторник.

В республике уже третий день происходят массовые акции протеста , в ходе которых граждане выражают свое недовольство результатами президентских выборов , состоявшихся 9 августа. В результате силовиками были задержаны около пяти тысяч человек, в том числе представители СМИ, есть пострадавшие в стычках с ОМОНом.

"Волна произвольных арестов в Минске за последние два дня, а также ущемление основных гражданских прав и основных демократических свобод, в том числе представителей прессы, вызывают серьезную озабоченность", – говорится в сообщении.

В итальянском МИД подчеркнули, что подобное развитие событий произошло сразу после президентских выборов, результаты которых, по мнению многих наблюдателей, не оправдали ожиданий международного сообщества.

"Италия предлагает белорусским властям как можно скорее начать диалог с оппозицией и принять все необходимые меры для снятия напряженности", – сказали в ведомстве.

Там также отметили, что в свою очередь итальянская сторона обязательно окажет поддержку стабильной и демократической Беларуси.