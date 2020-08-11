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МИД Италии выразил озабоченность по поводу событий в Беларуси
13.08.2020 09:19 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 авг – Sputnik. Министерство иностранных дел Италии выразило озабоченность по поводу ущемления гражданских прав белорусов, соответствующее сообщение было обнародовано во вторник.
© Sputnik / Виктор Толочко
В республике уже
"Волна произвольных арестов в Минске за последние два дня, а также ущемление основных гражданских прав и основных демократических свобод, в том числе представителей прессы, вызывают серьезную озабоченность", – говорится в сообщении.
В итальянском МИД подчеркнули, что подобное развитие событий произошло сразу после президентских выборов, результаты которых, по мнению многих наблюдателей, не оправдали ожиданий международного сообщества.
"Италия предлагает белорусским властям как можно скорее начать диалог с оппозицией и принять все необходимые меры для снятия напряженности", – сказали в ведомстве.
Там также отметили, что в свою очередь итальянская сторона обязательно окажет поддержку стабильной и демократической Беларуси.
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В итальянском внешнеполитическом ведомстве заявили, что результаты выборов не оправдали ожиданий международного сообщества.
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