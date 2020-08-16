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Правительство продолжает работу в полном составе до подтверждения полномочий всего Кабинета министров

16.08.2020 12:37 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Правительство продолжает работу в полном составе до подтверждения полномочий всего Кабинета министров  традиционным указом Президента.Такой документ оперативно поручил подготовить и внести глава государства. Серьезных изменений не ожидается - с обновленной и профессиональной управленческой командой  Беларусь уже работает около полугода,  у общества было время оценить их компетентность. Обсуждали и устойчивую работу белорусской экономики. 

Президент: Сценарий цветной революции мы не допустим

От каждого трудового коллектива  сегодня зависит не только будущее их предприятия, но и положение Беларуси на мировых рынках после пандемии, социальные гарантии семьям и близким. Ответил Президент и на попытки реализовать в стране сценарий цветной революции. Волна фейков напрямую затрагивает основы национальной безопасности, особенно с учетом  агрессивного внешнего вмешательства. Беларусь пытаются раскачать как первый бастион союзной и евразийской интеграции,  но мы этого не допустим, уверен Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  "Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций. Более того, к методичкам цветных революций уже появились элементы внешнего вмешательства. То есть то, что я говорил, - фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Знаете, некоторые россияне, я смотрю, там, слишком умные, начинают кричать: вот, Беларусь, так, не эдак… Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси - это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим.
 
                                   

 Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились


Эти, которые бродят по улицам, они же этого в большинстве своем не понимают. Это понимают те, кто координирует и направляет. И вы видите - иногда работают профессионально: постановочные кадры, фейки. У меня, оказывается, уже нашли в Москве какой-то дом. Я сейчас публично хочу сказать: нашли - заберите его. У меня в Беларуси собственности нет, кроме резиденции официальной, где я живу в деревне. Нет, вот эти начинают фейки. Оказывается, я уже из страны уехал позавчера, оказывается, я не то умер, не то заболел. И это все крутится. Для чего? Чтобы у народа создать вот это подленькое настроение. Не получится. Мы этого допустить не должны".


 
 
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Правительство продолжает работу в полном составе до подтверждения полномочий всего Кабинета министров  традиционным указом Президента.Такой документ...
 
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