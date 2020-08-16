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Правительство продолжает работу в полном составе до подтверждения полномочий всего Кабинета министров
16.08.2020 12:37 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПравительство продолжает работу в полном составе до подтверждения полномочий всего Кабинета министров традиционным указом Президента.Такой документ оперативно поручил подготовить и внести глава государства. Серьезных изменений не ожидается - с обновленной и профессиональной управленческой командой Беларусь уже работает около полугода, у общества было время оценить их компетентность. Обсуждали и устойчивую работу белорусской экономики.
Президент: Сценарий цветной революции мы не допустим
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций. Более того, к методичкам цветных революций уже появились элементы внешнего вмешательства. То есть то, что я говорил, - фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Знаете, некоторые россияне, я смотрю, там, слишком умные, начинают кричать: вот, Беларусь, так, не эдак… Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси - это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим.
Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились
Эти, которые бродят по улицам, они же этого в большинстве своем не понимают. Это понимают те, кто координирует и направляет. И вы видите - иногда работают профессионально: постановочные кадры, фейки. У меня, оказывается, уже нашли в Москве какой-то дом. Я сейчас публично хочу сказать: нашли - заберите его. У меня в Беларуси собственности нет, кроме резиденции официальной, где я живу в деревне. Нет, вот эти начинают фейки. Оказывается, я уже из страны уехал позавчера, оказывается, я не то умер, не то заболел. И это все крутится. Для чего? Чтобы у народа создать вот это подленькое настроение. Не получится. Мы этого допустить не должны".
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Правительство продолжает работу в полном составе до подтверждения полномочий всего Кабинета министров
Правительство продолжает работу в полном составе до подтверждения полномочий всего Кабинета министров традиционным указом Президента.Такой документ...
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