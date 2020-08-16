Источник материала: БT

Президент: Сценарий цветной революции мы не допустим

Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правительство продолжает работу в полном составе до подтверждения полномочий всего Кабинета министров Правительство продолжает работу в полном составе до подтверждения полномочий всего Кабинета министров традиционным указом Президента.Такой документ...

Правительство продолжает работу в полном составе до подтверждения полномочий всего Кабинета министров традиционным указом Президента.Такой документ оперативно поручил подготовить и внести глава государства. Серьезных изменений не ожидается - с обновленной и профессиональной управленческой командой Беларусь уже работает около полугода, у общества было время оценить их компетентность. Обсуждали и устойчивую работу белорусской экономики., но и положение Беларуси на мировых рынках после пандемии, социальные гарантии семьям и близким. Ответил Президент и на попытки реализовать в стране сценарий цветной революции. Волна фейков напрямую затрагивает основы национальной безопасности, особенно с учетом агрессивного внешнего вмешательства. Беларусь пытаются раскачать как первый бастион союзной и евразийской интеграции, но мы этого не допустим, уверен Александр Лукашенко.