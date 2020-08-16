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В Минобороны Президенту было доложено о ситуации, которая складывается вокруг Беларуси

16.08.2020 12:50 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Совещание в центре стратегического управления 

Тактику противодействия революционному сценарию обсуждали в центре стратегического управления Министерства обороны. Присутствовали члены Совбеза и руководство армии. Сначала прозвучало о внутриполитической ситуации. Александр Лукашенко подчеркнул, в Беларуси есть свое созданное по Конституции  правительство, а странам, которые в настоящее время пытаются выступать посредниками, следует в первую очередь навести порядок у себя.

Категорично Президент высказался об угрозах, которые звучат сегодня не только в адрес военнослужащих, правоохранителей, но их семей

Идет давление на учителей, медиков, журналистов. Угрожают даже их родным. У власти в целом и военных в частности  достаточно ресурсов, чтобы защитить людей и обеспечить безопасность нашей страны.

В Минобороны Президенту было доложено о ситуации, которая складывается вокруг Беларуси

Специалисты вооруженных сил видят  наращивание военного компонента у наших западных границ. Ситуацию на внешнем контуре  Президент обсудил и в телефонном разговоре со своим коллегой Владимиром Путиным. Союзники сообща готовы реагировать на любую внешнюю агрессию.

 
 
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Совещание в центре стратегического управления  Тактику противодействия революционному сценарию обсуждали в центре стратегического управления Министерства...
 
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