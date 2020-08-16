|
В Минобороны Президенту было доложено о ситуации, которая складывается вокруг Беларуси
16.08.2020 12:50 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Совещание в центре стратегического управления
Категорично Президент высказался об угрозах, которые звучат сегодня не только в адрес военнослужащих, правоохранителей, но их семейИдет давление на учителей, медиков, журналистов. Угрожают даже их родным. У власти в целом и военных в частности достаточно ресурсов, чтобы защитить людей и обеспечить безопасность нашей страны.
В Минобороны Президенту было доложено о ситуации, которая складывается вокруг БеларусиСпециалисты вооруженных сил видят наращивание военного компонента у наших западных границ. Ситуацию на внешнем контуре Президент обсудил и в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совещание в центре стратегического управления Тактику противодействия революционному сценарию обсуждали в центре стратегического управления Министерства...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)