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Совещание в центре стратегического управления

Категорично Президент высказался об угрозах, которые звучат сегодня не только в адрес военнослужащих, правоохранителей, но их семей

В Минобороны Президенту было доложено о ситуации, которая складывается вокруг Беларуси

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минобороны Президенту было доложено о ситуации, которая складывается вокруг Беларуси Совещание в центре стратегического управления Тактику противодействия революционному сценарию обсуждали в центре стратегического управления Министерства...

. Присутствовали члены Совбеза и руководство армии. Сначала прозвучало о внутриполитической ситуации. Александр Лукашенко подчеркнул, в Беларуси есть свое созданное по Конституции правительство, а странам, которые в настоящее время пытаются выступать посредниками, следует в первую очередь навести порядок у себя.Идет давление на учителей, медиков, журналистов. Угрожают даже их родным. У власти в целом и военных в частности достаточно ресурсов, чтобы защитить людей и обеспечить безопасность нашей страны.Специалисты вооруженных сил видят наращивание военного компонента у наших западных границ. Ситуацию на внешнем контуре Президент обсудил и в. Союзники сообща готовы реагировать на любую внешнюю агрессию.