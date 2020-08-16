Киев усомнился в дружеских отношениях с Минском

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 авг – Sputnik. Власти Беларуси, передав РФ 32 граждан России, задержанных под Минском, продемонстрировали, что историческая близость белорусского и украинского народов ничего не стоит, заявили в офисе президента Украины.

В пятницу Генпрокуратура сообщила, что задержанные на территории Беларуси 32 российских гражданина возвращены в Россию .

"Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив "вагнеровцев", что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит", – говорится в тексте заявления.

Там также отмечается, что белорусское государство сделало такой выбор, что может говорить о его внутренних ценностях. "Оставим этот вопрос риторическим", – подчеркнуто в сообщении.

Белорусские спецслужбы 29 июля задержали 33 граждан России . По версии следствия, россиянине подозревались в подготовке к массовым беспорядкам накануне выборов президента. В российском МИД ранее заявили, что такая трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики.

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