|
Киев усомнился в дружеских отношениях с Минском
16.08.2020 19:48 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 авг – Sputnik. Власти Беларуси, передав РФ 32 граждан России, задержанных под Минском, продемонстрировали, что историческая близость белорусского и украинского народов ничего не стоит, заявили в офисе президента Украины.
© Sputnik / Виталий Белоусов
В пятницу Генпрокуратура сообщила, что задержанные на территории Беларуси 32 российских гражданина
"Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив "вагнеровцев", что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит", – говорится в тексте заявления.
Там также отмечается, что белорусское государство сделало такой выбор, что может говорить о его внутренних ценностях. "Оставим этот вопрос риторическим", – подчеркнуто в сообщении.
Белорусские спецслужбы 29 июля
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинские власти отметили, что белорусское государство сделало свой выбор, что может говорить о его внутренних ценностях.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)