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А. Лукашенко: И помните: я никогда вас не предавал и никогда не предам!
16.08.2020 20:54 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTНа площади Независимости в Минске прошел митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия в Беларуси.
Александр Лукашенко: "И помните: я никогда вас не предавал и никогда не предам!". Белорусский народ кричит "Браво!" Президенту.
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На площади Независимости в Минске прошел митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия в Беларуси. Александр Лукашенко: "И помните: я никогда вас не...
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