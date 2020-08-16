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А. Лукашенко: И помните: я никогда вас не предавал и никогда не предам!

16.08.2020 20:54 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

На площади Независимости в Минске прошел митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия в Беларуси.

Александр Лукашенко: "И помните: я никогда вас не предавал и никогда  не предам!". Белорусский народ кричит "Браво!" Президенту.

 
Теги: Минск
 
 
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На площади Независимости в Минске прошел митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия в Беларуси. Александр Лукашенко: "И помните: я никогда вас не...
 
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