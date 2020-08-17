Цепкало: оппозиция готова к диалогу с Лукашенко, но с условиями

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Оппозиция готова к диалогу с Лукашенко, в том числе и о предоставлении гарантий неприкосновенности, но только если он захочет передать власть, заявил экс-глава ПВТ и незарегистрированный кандидат в президенты Валерий Цепкало РИА Новости .

"Конечно. Естественно, что надо вести диалог", - заявил Цепкало, отвечая на вопрос, готова ли оппозиция к мирному диалогу с Лукашенко.

По словам Цепкало, если Лукашенко сейчас "уйдет, если добровольно будет передавать власть, то думаю, преследования у него не будет... это же вопрос переговоров".

Но пока, считает Цепкало, Лукашенко дает понять, что не готов говорить с оппозицией.

Цепкало также заявил, что обсудил с российскими и европейскими парламентариями ситуацию в Беларуси, сегодня у него пройдет онлайн-встреча с американскими сенаторами.

Валерий Цепкало был вынужден покинуть страну с детьми под угрозой уголовного преследования. Экс-глава Парка высоких технологий, который планировал претендовать на пост президента, но не был зарегистрирован кандидатом, уехал в Москву, затем отправился в Киев, а оттуда в Варшаву. Его жена Вероника Цепкало осталась в Беларуси и принимала активное участие в избирательной гонке кандидата Светланы Тихановской . За день до выборов она также покинула страну . Сейчас Цепкало с семьей находится в Украине, но я заявил о намерении переехать в Польшу.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, победил Александр Лукашенко , за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Несогласные с результатами выборов люди с вечера 9 августа выходят на улицы городов . За время протестов в Беларуси было задержано около семи тысяч протестующих, в больницах оказались сотни человек , в том числе сотрудники правоохранительных органов. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, один погиб.

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