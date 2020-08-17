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Цепкало: оппозиция готова к диалогу с Лукашенко, но с условиями
17.08.2020 12:24 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг – Sputnik. Оппозиция готова к диалогу с Лукашенко, в том числе и о предоставлении гарантий неприкосновенности, но только если он захочет передать власть, заявил экс-глава ПВТ и незарегистрированный кандидат в президенты Валерий Цепкало
© Sputnik / Виктор Толочко
"Конечно. Естественно, что надо вести диалог", - заявил Цепкало, отвечая на вопрос, готова ли оппозиция к мирному диалогу с Лукашенко.
По словам Цепкало, если Лукашенко сейчас "уйдет, если добровольно будет передавать власть, то думаю, преследования у него не будет... это же вопрос переговоров".
Но пока, считает Цепкало, Лукашенко дает понять, что не готов говорить с оппозицией.
Цепкало также заявил, что обсудил с российскими и европейскими парламентариями ситуацию в Беларуси, сегодня у него пройдет онлайн-встреча с американскими сенаторами.
Валерий Цепкало был вынужден
Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома,
Несогласные с результатами выборов люди с вечера 9 августа
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Экс-глава ПВТ и незарегистрированный кандидат в президенты Валерий Цепкало заявил, что обсудил с российскими и европейскими парламентариями ситуацию в Беларуси.
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