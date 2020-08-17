﻿ Варшава просит Минск прекратить обвинять Польшу в руководстве беспорядками. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Варшава просит Минск прекратить обвинять Польшу в руководстве беспорядками

17.08.2020 12:06 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Официальная Варшава отрицает свое участие в событиях в Беларуси, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского телевидения.

© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко: других президентских выборов не будет

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что уличными протестами в стране руководят из-за рубежа, в частности - из Польши. Пшидач в первую очередь отметил, все такого типа утверждения являются абсолютно безосновательными.

"Польша не влияет на внутреннюю ситуацию в Беларуси. Это белорусское общество решилось на такую форму протеста, это белорусское общество имеет на нее право, это белорусское общество будет решать будущее своей власти, а не международное мнение, ни соседние страны", - добавил замглавы МИД Польши.

При этом он отметил, что Польша намерена поддерживать диалог между белорусскими властями и оппозицией.

"Что мы делаем – мы можем поддерживать белорусов в диалоге, как оппозиционную сторону в диалоге со своей властью, так и можем призывать власти в Минске к началу диалога со своим обществом, так как это, по нашему убеждению, хорошо для стабильности самой Беларуси", - сказал Пшидач.

"Что касается обвинений, бросаемых президентом Лукашенко, то это не ново. Президент Лукашенко каждый раз, когда имеет проблемы в своем государстве, обвиняет международные факторы, в основном, соседей. Мы эти нападки считаем абсолютно безосновательными и просим власти в Минске, чтобы прекратили активность такого типа", - заключил он.

© Sputnik / Владимир Песня
Великобритания не признала результаты президентских выборов в Беларуси

Массовые протестные акции начались по всей Беларуси после выборов президента – 9 августа. По официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В МИД страны подчеркнули, что Польша намерена поддерживать диалог между белорусскими властями и оппозицией.
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко: других президентских выборов не будет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

16.08.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
17.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика