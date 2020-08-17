Варшава просит Минск прекратить обвинять Польшу в руководстве беспорядками

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Официальная Варшава отрицает свое участие в событиях в Беларуси, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского телевидения.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что уличными протестами в стране руководят из-за рубежа, в частности - из Польши. Пшидач в первую очередь отметил, все такого типа утверждения являются абсолютно безосновательными.

"Польша не влияет на внутреннюю ситуацию в Беларуси. Это белорусское общество решилось на такую форму протеста, это белорусское общество имеет на нее право, это белорусское общество будет решать будущее своей власти, а не международное мнение, ни соседние страны", - добавил замглавы МИД Польши.

При этом он отметил, что Польша намерена поддерживать диалог между белорусскими властями и оппозицией.

"Что мы делаем – мы можем поддерживать белорусов в диалоге, как оппозиционную сторону в диалоге со своей властью, так и можем призывать власти в Минске к началу диалога со своим обществом, так как это, по нашему убеждению, хорошо для стабильности самой Беларуси", - сказал Пшидач.

"Что касается обвинений, бросаемых президентом Лукашенко, то это не ново. Президент Лукашенко каждый раз, когда имеет проблемы в своем государстве, обвиняет международные факторы, в основном, соседей. Мы эти нападки считаем абсолютно безосновательными и просим власти в Минске, чтобы прекратили активность такого типа", - заключил он.

Массовые протестные акции начались по всей Беларуси после выборов президента – 9 августа . По официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.

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