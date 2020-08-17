﻿ Рогачук подтвердил: за прошедшую ночь в Бресте было освобождено 180 человек. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рогачук подтвердил: за прошедшую ночь в Бресте было освобождено 180 человек

17.08.2020 12:52 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

По информации прокуратуры Бреста за прошедшую ночь было освобождено 178 человек, участвовавших в несанкционированных массовых мероприятиях.

Рогачук подтвердил: за прошедшую ночь в Бресте было освобождено 180 человек

Кроме того, решением Следственного комитета освобождены 2 лица, подозреваемых в совершении преступления против сотрудников внутренних дел.

Продолжаются проверки по заявлениям граждан.

По информации прокуратуры Бреста, жалоб на условия содержания от освобождённых не поступало.

Рогачук подтвердил: за прошедшую ночь в Бресте было освобождено 180 человек

Ситуацию глава Брестского горисполкома держит под личным контролем.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  По информации прокуратуры Бреста за прошедшую ночь было освобождено 178 человек, участвовавших в несанкционированных массовых мероприятиях. Кроме того,...
 
Новости дня
Новости политики
 
Глава государства сегодня посетил Минский завод колесных тягачей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

16.08.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
17.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика