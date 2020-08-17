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Рогачук подтвердил: за прошедшую ночь в Бресте было освобождено 180 человек
17.08.2020 12:52 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По информации
Кроме того, решением Следственного комитета освобождены 2 лица, подозреваемых в совершении преступления против сотрудников внутренних дел.
Продолжаются проверки по заявлениям граждан.
По информации прокуратуры Бреста, жалоб на условия содержания от освобождённых не поступало.
Ситуацию глава Брестского горисполкома держит под личным контролем.
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По информации прокуратуры Бреста за прошедшую ночь было освобождено 178 человек, участвовавших в несанкционированных массовых мероприятиях. Кроме того,...
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