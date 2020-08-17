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Генпрокуратура: Все заявления о превышении власти сотрудниками правоохранительных органов направляются в Следственный комитет для принятия решений по существу

20.08.2020 12:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 17 августа. В Генеральную прокуратуру поступают многочисленные заявления с требованиями возбудить уголовные дела по фактам превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, сообщает пресс-служба ведомства.

"Согласно порядку, установленному Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, данные заявления направляются в Следственный комитет Республики Беларусь для принятия решений по существу. По каждому факту будет проведена объективная, полная и всесторонняя проверка. Органы прокуратуры в соответствии с компетенцией обеспечат надзор за законностью разрешения данных заявлений", — отмечается в сообщении.

В Генпрокуратуру также "обращаются граждане, которые не могут установить местонахождение своих родных и близких после массовых акций, состоявшихся на минувшей неделе".

"Генеральная прокуратура в сотрудничестве с МВД провела работу по освобождению граждан, задержанных в порядке производства по делам об административных правонарушениях за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, — говорится в сообщении. — Практически все указанные лица в настоящее время освобождены".

Генпрокуратура также опубликовала "список граждан, отбывающих административный арест" с пометкой, что "информация будет обновляться и дополняться". В списке 122 фамилии.


Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 17 августа. В Генеральную прокуратуру поступают многочисленные заявления с требованиями возбудить уголовные дела по фактам превышения власти или служебных...
 
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