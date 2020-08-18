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Федерация футбола выступила против "проявления любой формы насилия и дискриминации по политическим и иным мотивам"

20.08.2020 12:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 18 августа. Белорусская федерация футбола распространила обращение в адрес "уважаемой футбольной общественности", в котором выступила против "проявления любой формы насилия и дискриминации по политическим и иным мотивам".

"Спорт, и футбол в частности, всегда был и должен оставаться мирной ареной, нейтральным в политических, религиозных, этнических, расовых и любых других вопросах. Убеждены и уверены, что все должны, оставаясь в правовом поле, соблюдать законы и нормы морали. Беречь друг друга, сохранять человеческое отношение между собой", — говорится в обращении.

БФФ призвала "всех, вне зависимости от их политических взглядов, соблюдать нормы, установленные законодательством".

"Все вопросы должны разрешаться исключительно мирным путем", — считает федерация футбола.

На фоне массовых акций протеста против фальсификации итогов президентских выборов БФФ перенесла несколько матчей чемпионата.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 18 августа. Белорусская федерация футбола распространила обращение в адрес "уважаемой футбольной общественности", в котором выступила против "проявления...
 
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