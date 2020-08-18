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Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Беларуси
18.08.2020 15:18 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 авг – Sputnik. Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Беларуси и оказания давления на Минск, сообщает пресс-служба Кремля.
© AFP 2020 / BELTA / NIKOLAY PETROV
Разговор состоялся по инициативе французской стороны.
"При обсуждении обострившейся ситуации в Беларуси Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство. С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем", - говорится в сообщении.
Ранее во вторник Путин поговорил по телефону
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Президенты двух стран выразили заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем в Беларуси.
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