Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг – Sputnik. Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Беларуси и оказания давления на Минск, сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

"При обсуждении обострившейся ситуации в Беларуси Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство. С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны выразили надежду на скорейшую нормализацию обстановки в Беларуси, президент России сделал акцент на неприемлемости любых попыток вмешательства во внутренние дела Беларуси, ведущих к эскалации обстановки в стране.

Массовые протестные акции начались в республике 9 августа – после выборов президента, на которых, по информации ЦИК, победил Александр Лукашенко с 80,1% голосов. В начале минувшей недели акции граждан жестко подавлялись силовиками – белорусов разгоняли слезоточивым газом, водометами и светошумовыми гранатами. По официальным данным властей, было задержано свыше 6,7 тысячи человек, сотни граждан пострадали.

Читайте также: