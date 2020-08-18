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Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Беларуси

18.08.2020 15:18 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг – Sputnik. Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Беларуси и оказания давления на Минск, сообщает пресс-служба Кремля.

© AFP 2020 / BELTA / NIKOLAY PETROV
Лукашенко заявил, что он с Путиным одного мнения о ситуации вокруг Беларуси

Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

"При обсуждении обострившейся ситуации в Беларуси Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство. С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны выразили надежду на скорейшую нормализацию обстановки в Беларуси, президент России сделал акцент на неприемлемости любых попыток вмешательства во внутренние дела Беларуси, ведущих к эскалации обстановки в стране.

Массовые протестные акции начались в республике 9 августа – после выборов президента, на которых, по информации ЦИК, победил Александр Лукашенко с 80,1% голосов. В начале минувшей недели акции граждан жестко подавлялись силовиками – белорусов разгоняли слезоточивым газом, водометами и светошумовыми гранатами. По официальным данным властей, было задержано свыше 6,7 тысячи человек, сотни граждан пострадали.

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Теги: Минск
 
 
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Президенты двух стран выразили заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем в Беларуси.
 
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