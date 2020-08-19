Евросоюз не признал выборы в Беларуси

Чрезвычайный саммит Евросоюза не признал результаты президентских выборов в Беларуси, которые не были «ни свободными, ни справедливыми». Это следует из опубликованных 19 августа на сайте ЕС итогов очередного саммита.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая с 1 июля по ротации является председателем Совета ЕС, заявила о массовых нарушениях в ходе президентской кампании. «Мы осуждаем жестокое насилие против людей», - добавила она.

Евросоюз настаивает на безоговорочном освобождении политзаключенных и проведении национального диалога, на котором настаивает оппозиция.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что итоги выборов не будут признаны, а ЕС введет санкции против "значительного числа тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах".

Европейская комиссия выделит 53 млн евро для поддержки белорусского народа, из них 3 млн евро пойдут на помощь жертвам репрессий и гражданскому обществу.

«Не признают, не будут здороваться, но для Беларуси ничего не изменится»

Эксперт-международник Андрей Федоров в комментарии БДГ подчеркнул, что непризнание президентских выборов со стороны ЕС никак не отразится на внутриполитической ситуации:

"Боюсь, это решение никак не повлияет на развитие событий в стране. Белорусские власти ожидали такой реакции и готовы действовать так, как считают нужным, не обращая внимания на Запад. Что может сделать ЕС? Ввести визовые ограничения для ряда должностных лиц? Власть это не сильно испугает. Кроме некоторых моральных неприятностей, решение ЕС никак не повлияет на белорусскую власть", - считает Федоров.

Стоит ли ждать более резкой реакции со стороны США?

"Скорее всего, последует вербальная реакция. Можно предположить, что затянется вопрос с возвращением послов, прекратятся поставки нефти, но это не так уже важно, раз Россия будет обеспечивать нефтью. Не вижу у США мощных рычагов давления на официальный Минск", - сказал он.

Ситуация консервируется: Лукашенко не признают, но будут здороваться?

"Может, и не будут здороваться, но от этого в Беларуси ничего не изменится".