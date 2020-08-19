Источник материала: БелаПАН

Минск, 19 августа. Соединенные Штаты Америки должны потребовать от России не вмешиваться в дела Беларуси, считает кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.

"США должны поддержать призыв Светланы Тихановской к честным выборам. России нужно сказать, чтобы она не вмешивалась, — речь идет не о геополитике, а о праве выбирать своих лидеров", — написал он в своем твиттер-аккаунте.

Байден также отметил: "Храбрые граждане Беларуси показывают, что их голоса не заглушат террор или пытки".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кандидат в президенты США Байден: Соединенные Штаты должны потребовать от России не вмешиваться в ситуацию в Беларуси Минск, 19 августа. Соединенные Штаты Америки должны потребовать от России не вмешиваться в дела Беларуси, считает кандидат в президенты США от Демократической...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.