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Кандидат в президенты США Байден: Соединенные Штаты должны потребовать от России не вмешиваться в ситуацию в Беларуси

20.08.2020 12:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 19 августа. Соединенные Штаты Америки должны потребовать от России не вмешиваться в дела Беларуси, считает кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.

"США должны поддержать призыв Светланы Тихановской к честным выборам. России нужно сказать, чтобы она не вмешивалась, — речь идет не о геополитике, а о праве выбирать своих лидеров", — написал он в своем твиттер-аккаунте.

Байден также отметил: "Храбрые граждане Беларуси показывают, что их голоса не заглушат террор или пытки".


Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 19 августа. Соединенные Штаты Америки должны потребовать от России не вмешиваться в дела Беларуси, считает кандидат в президенты США от Демократической...
 
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