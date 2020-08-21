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Минск, 21 августа. Председатели Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко направили в парламенты стран ЕС письмо с призывом оказать содействие "в формировании объективной, профессионально выверенной и ответственной позиции стран ЕС о ситуации в Беларуси".



"В послании отмечено, что 9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы, — сообщает пресс-служба Совета Республики. — По их итогам президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко. Выборы прошли в соответствии с Конституцией и законами Республики Беларусь. Абсолютное большинство граждан поддержало действующий курс на строительство сильного независимого государства, ключевым приоритетом которого является человек, его благосостояние и безопасность".

Кочанова и Андрейченко считают неприемлемым то, "как быстро ряд евроатлантических чиновников" сделали важнейшие для Беларуси "политические заявления и выводы, отдельные из которых граничат с вмешательством во внутренние дела Республики Беларусь, что недопустимо и противоречит общепризнанным принципам и нормам международного права".

"Необходимо объективно и без эмоций разобраться в том, что происходит сегодня в Беларуси", — говорится в письме председателей обеих палат.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кочанова и Андрейченко призывают глав парламентов стран ЕС "объективно и без эмоций" разобраться в ситуации в Беларуси Минск, 21 августа. Председатели Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко направили в...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.