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Кочанова и Андрейченко призывают глав парламентов стран ЕС "объективно и без эмоций" разобраться в ситуации в Беларуси
21.08.2020 11:47 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 21 августа. Председатели Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко направили в парламенты стран ЕС письмо с призывом оказать содействие "в формировании объективной, профессионально выверенной и ответственной позиции стран ЕС о ситуации в Беларуси".
Кочанова и Андрейченко считают неприемлемым то, "как быстро ряд евроатлантических чиновников" сделали важнейшие для Беларуси "политические заявления и выводы, отдельные из которых граничат с вмешательством во внутренние дела Республики Беларусь, что недопустимо и противоречит общепризнанным принципам и нормам международного права".
"Необходимо объективно и без эмоций разобраться в том, что происходит сегодня в Беларуси", — говорится в письме председателей обеих палат.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Кочанова и Андрейченко призывают глав парламентов стран ЕС "объективно и без эмоций" разобраться в ситуации в Беларуси
Минск, 21 августа. Председатели Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко направили в...
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