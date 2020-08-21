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МИНСК, 21 авг - Sputnik. Экс-претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало заявил, что не хочет повторения для республики "украинского сценария".

Недовольные озвученными результатами президентских выборов люди во многих городах Беларуси с вечера 9 августа ежедневно выходят на улицы . До 13 августа акции жестко подавлялись силовиками, позже силовые методы воздействия применять перестали.

Во время пресс-конференции 21 августа в Варшаве, Валерий Цепкало отметил, что многие средства массовой информации пытаются показать, что в Беларуси может произойти переворот.

"Показать, что события, которые у нас происходят, похожи на те события, которые имели место в Украине. Мы не хотим украинского сценария, я могу говорить в данном случае за себя, не могу говорить за всех остальных кандидатов", - заявил Цепкало, которого цитирует РИА Новости .

По его словам, оппозиция не хочет крови и ищет юридической способ смены власти.

"Но для этого нужно продолжать и массовые протесты, и забастовки, что власти все слабела и слабела, чтобы она понимала - по крайней мере, любой чиновник, любой силовик понимал, что существует при любом ее действии колоссальное сопротивление со стороны белорусского народа, белорусского гражданского общества", - сказал Цепкало.

Признание Тихановской

По словам экс-претендента на президентское кресло, оппозиции так и не удалось добиться признания мировым сообществом Светланы Тихановской избранным главой государства. При этом он отметил, что сама Светлана не заявляла о таких амбициях.

"Мы понимаем причины, мы понимаем, почему она не могла говорить об этом, но, тем не менее, мы все равно старались эту линию провести после того, как произошли в Беларуси президентские выборы", - уточнил Цепкало в ходе пресс-конференции.

Он также признал, что у представителей оппозиции получилось далеко не все, на что они рассчитывали.

Вместе с тем, Цепкало заявил, что будет продолжать убеждать мировое сообщество признать Тихановскую главой государства.

"Мы как раз и пытаемся убедить мировое сообщество, продолжаем это делать, что ее (Тихановскую - Sputnik) надо признать несмотря ни на что. Что ситуация Венесуэлы, когда создалось двоевластие, эта ситуация для Беларуси будет, возможно, по-другому сценарию разворачиваться. Но такой прецедент был создан", - сказал Цепкало.

"Это сделать в принципе возможно. Даже несмотря на то, что Светлана пока на такой шаг не решилась", - добавил Цепкало.

Учения НАТО и отношения с Россией

Отдельно во время пресс-конференции Цепкало затронул тему учений у границ Беларуси. Он высказал уверенность в том, что войска НАТО не должны присутствовать на территории республики и тем самым нести угрозу России или какой-либо другой стране.

Цепкало отметил, что Минску в первую очередь следует сохранить прекрасные отношения с Москвой.

"Мы считаем, что нам надо оставить все хорошее в отношениях, которые у нас есть с Россией. С Россией у нас, безусловно, должны быть прекрасные отношения. У нас нет другого пути, Россия наш самый главный партнер и в области политики, и в области экономики, и в области социальных отношений. У нас прекрасные есть пакеты сотрудничества", - сказал Цепкало.

По его мнению, это не должно означать ухудшение отношений с Западом. Экс-претендент на пост президента уточнил, что Евросоюз является источником инвестиций, новых знаний, поэтому отношения с ним нужно развивать, но не вступая в ЕС.

"Выстраивать партнерские отношения с нашими соседями - у нас три государства, которые являются нашими соседями и входят в Евросоюз, мы просто обязаны. И просто обязаны рассматривать Германию, Великобританию, Соединенные Штаты Америки, Канаду и другие страны как важный для нас источник инвестиций, новых знаний. Мы должны быть открыты ко всем и не рассматривать (партнеров – прим. ред.) в категории или-или, а рассматривать в категории и-и", - уточнил он.

Реформа Конституции

Во время пресс-конференции Цепкало высказал мнение, что заявление президента Лукашенко о конституционных реформах может быть попыткой затянуть время. Он напомнил, что белорусский лидер не один год просит внести предложения по изменениям в Конституцию, а когда их получает, отправляет на доработку.

Экс-претендент на пост президента уверен, что у оппозиции и Лукашенко не может быть компромисса по вопросу реформы Конституции

"Мы не знаем сути этих конституционных предложений и сути этих конституционных изменений. Поэтому мне кажется, что это просто попытка в очередной раз затянуть время, подождать, пока общество успокоится, сказать, что ему внесли какие-то изменения, но он не согласен с ними", - заявил он.

Координационный совет

Цепакло заявил, что вместе с супругой, которая входила в объединенный штаб оппозиции, поддерживает создание Координационного совета. По его словам, данный орган ставит перед собой такие же задачи, как и объединенный штаб, – добиться освобождения политзаключенных и проведения повторных выборов.

При этом бывшему экс-претенденту на пост главы государства не известно, что будет этот совет координировать - массовые акции, протесты, стачечное движение? Также ему не понятны принципы формирования данного органа, ведь ни его, ни супругу, туда не включили.

Во время пресс-конференции он еще раз напомнил, что оппозиция хочет мирного решения ситуации в Беларуси и заверил, что протестующие хорошо относятся к официальной государственной символике страны, хоть и выходят под бело-красно-белым флагом.

"Мы выходим с белорусскими национальными флагами, но мы не отрицаем и те флаги, которые у нас существовали в советский период и были несколько модернизированы Лукашенко. Мы не выступаем за то, чтобы запрещать или преследовать эти символы Беларуси", - уточнил Цепкало.