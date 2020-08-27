Путин: пока нет необходимости отправлять силовиков в Беларусь

В РФ сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, его могут отправить в Беларусь.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия», передает РИА Новости.

Глава РФ сказал, что резерв сформирован по просьбе Александра Лукашенко. Однако, по словам Путина, пока нет необходимости отправлять силовиков в Беларусь.

«Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля», - рассказал российский президент.

Путин считает, что в случае с политическим кризисом в соседней стране Россия ведет себя более сдержанно и нейтрально, чем европейские страны и США.