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Путин: пока нет необходимости отправлять силовиков в Беларусь

27.08.2020 14:41 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В РФ сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, его могут отправить в Беларусь.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия», передает РИА Новости.

Глава РФ сказал, что резерв сформирован по просьбе Александра Лукашенко. Однако, по словам Путина, пока нет необходимости отправлять силовиков в Беларусь.

«Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля», - рассказал российский президент.

Путин считает, что в случае с политическим кризисом в соседней стране Россия ведет себя более сдержанно и нейтрально, чем европейские страны и США.

 
 
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В РФ сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, его могут отправить в Беларусь.
 
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