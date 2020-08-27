|
Защита члена КС оппозиции Ковальковой подала жалобу на ее арест
27.08.2020 14:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 авг – Sputnik. Защита члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ольги Ковальковой подала жалобу на ее арест, а также на нарушение права на защиту, об этом сообщил помощник Ковальковой.
© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
Заводской суд Минска во вторник
"Адвокат подал жалобу в Минский городской суд на решение Заводского суда Минска об аресте, а также жалобу в прокуратуру на нарушение права на защиту. Сегодня адвокату Евгению Маслову не дали увидеться с Ольгой в центре изоляции правонарушителей на Окрестина, где она находится", – цитируют помощника Ковальковой Александра
По его словам, адвокату отказали во встрече с его подзащитной в связи со "сложной эпидемиологической обстановкой".
"Также было отказано в ознакомлении задержанной с копией жалобы на решение Заводского суда", – добавил он.
Напомним,
Сама Ковалькова своей вины не признала.
Как сообщал Sputnik, во вторник состоялось
Ранее Генеральная прокуратура Беларуси
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Адвокату не дали увидеться с подзащитной в центре изоляции правонарушителей на Окрестина в связи со "сложной эпидемиологической обстановкой".
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)