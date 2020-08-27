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Защита члена КС оппозиции Ковальковой подала жалобу на ее арест

27.08.2020 14:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 авг – Sputnik. Защита члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ольги Ковальковой подала жалобу на ее арест, а также на нарушение права на защиту, об этом сообщил помощник Ковальковой.

© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
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Заводской суд Минска во вторник приговорил Ковалькову к десяти суткам ареста за несанкционированную акцию у Минского тракторного завода.

"Адвокат подал жалобу в Минский городской суд на решение Заводского суда Минска об аресте, а также жалобу в прокуратуру на нарушение права на защиту. Сегодня адвокату Евгению Маслову не дали увидеться с Ольгой в центре изоляции правонарушителей на Окрестина, где она находится", – цитируют помощника Ковальковой Александра РИА Новости

По его словам, адвокату отказали во встрече с его подзащитной в связи со "сложной эпидемиологической обстановкой".

"Также было отказано в ознакомлении задержанной с копией жалобы на решение Заводского суда", – добавил он.

Напомним, Ковалькова обвинялась по статье 23.34 КоАП – нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. По версии следствия, Ковалькова устроила массовое мероприятие на проходной МТЗ, призывала к забастовке, а также публично обсуждала общественно-политическую ситуацию в стране.

Сама Ковалькова своей вины не признала.

Как сообщал Sputnik, во вторник состоялось рассмотрение аналогичного дела лидера стачкома завода МТЗ Сергея Дылевского – ему суд тоже назначил десять суток ареста.

Ранее Генеральная прокуратура Беларуси завела уголовное дело по факту создания Координационного совета. Прокуроры считают, что деятельность этого органа направлена на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Расследованием данного дела занимается Следственный комитет.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Адвокату не дали увидеться с подзащитной в центре изоляции правонарушителей на Окрестина в связи со "сложной эпидемиологической обстановкой".
 
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