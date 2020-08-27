Лукашенко пояснил, с кем будет вести диалог

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что будет вести диалог с «вменяемыми» представителями оппозиции и руководителями предприятий, но не под давлением уличных протестов.

Об этом он сказал на совещании 27 августа, передает пресс-служба.

«Давайте садиться - представители всех трудовых коллективов, студенческих коллективов (это будущая элита нашей страны, с ними и надо вести этот диалог). И с трудовыми коллективами, которые сегодня работают, не глядя ни на что. И крестьяне имеют право на свое слово, и рабочие хотят свое слово сказать, и специалисты этих предприятий, и учителя, и врачи. А не бесчинствующие молодчики, которые ходят по улицам и кричат, что они хотят диалога. Никакого диалога они не хотят. И с улицей никто из властей за стол переговоров не сядет», - заявил Лукашенко.

Высказался он и про диалог с оппозицией, дав понять при этом, что в оппозиции могут быть «вменяемые люди».

«Если есть вменяемые люди от оппозиции, которые видят свою страну свободной и независимой, милости просим, высказывайте свою позицию, но не на улице. Под давлением улиц никакого диалога в Беларуси не будет», - подчеркнул президент.

По его словам, диалог с представителями общества может включать, в том числе, обновление Конституции. При этом в качестве партнеров по диалогу он видит в первую очередь трудовые коллективы.

«Если кто-то хочет диалога, пожалуйста. Как раз студенческие коллективы - это те коллективы, с которыми я готов вести диалог. Трудовые коллективы. Пожалуйста, формируйте своих представителей и будем вести диалог», - заявил Лукашенко.

По его словам, «все хотят нового политического устройства», сказал вносить предложения, после чего формировать новую Конституциюв стране. «Это главный закон в любой стране. И "плясать" надо от Конституции», - подчеркнул президент.

Координационный совет предлагает диалог

Напомним, 19 августа сторонники экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской утвердили президиум Координационного совета, созданного днем ранее для «трансфера власти» в Беларуси.

В президиум вошли профессионалы, известные в Беларуси люди. Среди них бывший министр культуры и экс-директор театра им. Я.Купалы Беларуси Павел Латушко, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, юрист со стажем Максим Знак.

Координационный совет уже в день создания призвал к широкому общественному диалогу, в том числе о механизме проведения повторных президентских выборов.

20 августа генпрокурор Беларуси Александр Конюк сообщил , что в отношении деятельности Координационного совета оппозиции возбуждено уголовное дело по статье 361 УК (о захвате власти).

После этого юрист и член КС Максим Знак заявил , что цели Координационного совета и способы достижения этих целей четко изложены в Регламенте Координационного совета и принятой Резолюции. В них нет ничего незаконного.

25 августа председатель Конституционного суда республики Петр Миклашевич заявил, что Конституция Беларуси не предусматривает создание общественных органов по пересмотру итогов выборов.

Бывший судья Конституционного суда доктор юридических наук, профессор Михаил Пастухов уверен , что для административного, и тем более уголовного преследования членов Координационного совета нет оснований.

«Формально председатель КС мог сделать такой вывод, потому что, действительно, ни в Конституции, ни в законодательстве не предусматривается создание такого органа, как Координационный совет, который призван вести диалог о передаче власти. Но дело в том, что незаконными образованиями могут признаваться только те объединения людей, которые хотят и дальше действовать на постоянной основе, получить легальный статус», - сказал профессор корреспонденту БДГ.