Координационный совет выступил против вмешательства извне в дела Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 авг – Sputnik. Координационный совет оппозиции Беларуси выступил против вмешательства в дела республики извне, говорится в заявлении КС.

"Координационный Совет придерживается позиции невмешательства во внутренние дела Беларуси, мы просим любых иностранных партнеров воздержаться от заявлений о представлении интересов белорусского общества, об оказании помощи Координационному Совету и т.п.", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что у совета вызывает сожаление формирование резерва сотрудников российских правоохранительных органов. Представители оппозиции добавили, что не видят оснований для выхода ситуации внутри страны из-под контроля.

"Координационный Совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси", - говорится в сообщении.

Представители белорусской оппозиции также утверждают, что в стране проходят исключительно мирные акции, "поддерживаемые большинством белорусов".

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Москва по отношению к событиям в соседней стране ведет себя сдержаннее и нейтральнее, чем европейцы и американцы. Он также сообщил, что по просьбе белорусского коллеги Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси при необходимости. При этом он отметил, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы не перейдут границ, не начнут разбой. Россия исходит из того, что все проблемы в Беларуси будут решаться мирным путем, сказал президент.