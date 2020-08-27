Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 авг – Sputnik. Митинг в поддержку действующего президента Беларуси Александра Лукашенко прошел на площадке у универмага "Беларусь", передает корреспондент Sputnik.

Участницы акции "Женщины за единство и мир" пришли на мероприятие с государственными флагами и плакатами "Мы сделали свой выбор", "Мы ценим мир и порядок в стране", "За стабильную и процветающую Беларусь", "Беларусь - миролюбивая страна".

© Sputnik / Виктор Толочко Митинг "Женщины за единство" в Минске

© Sputnik / Виктор Толочко Митинг "Женщины за единство" в Минске

На площадке у ТЦ работал открытый микрофон. Перед присутствующими выступили председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина, депутаты, преподаватели и представители различных общественных объединений.

© Sputnik / Виктор Толочко Митинг "Женщины за единство" в Минске

Завершился митинг исполнением государственного гимна.

© Sputnik / Виктор Толочко Митинг "Женщины за единство" в Минске

Мероприятия в поддержку мира, безопасности и спокойствия прошли сегодня также и в других городах республики. Так, в Столине жители города приняли участие в митинге, в Светлогорске состоялся автопробег.

© Sputnik / Виктор Толочко Митинг "Женщины за единство" в Минске

Параллельно с митингом у "Беларуси" в центре города, на площади Независимости, прошла акция протеста - в ней участвовали несогласные с результатами выборов.

9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция уверена в фальсификации итогов голосования.