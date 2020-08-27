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В Минске прошел митинг "Женщины за единство"
28.08.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 авг – Sputnik. Митинг в поддержку действующего президента Беларуси Александра Лукашенко прошел на площадке у универмага "Беларусь", передает корреспондент Sputnik.
Участницы акции "Женщины за единство и мир" пришли на мероприятие с государственными флагами и плакатами "Мы сделали свой выбор", "Мы ценим мир и порядок в стране", "За стабильную и процветающую Беларусь", "Беларусь - миролюбивая страна".
© Sputnik / Виктор Толочко
Митинг "Женщины за единство" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Митинг "Женщины за единство" в Минске
На площадке у ТЦ работал открытый микрофон. Перед присутствующими выступили председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина, депутаты, преподаватели и представители различных общественных объединений.
© Sputnik / Виктор Толочко
Митинг "Женщины за единство" в Минске
Завершился митинг исполнением государственного гимна.
© Sputnik / Виктор Толочко
Митинг "Женщины за единство" в Минске
Мероприятия в поддержку мира, безопасности и спокойствия прошли сегодня также и в других городах республики. Так, в Столине жители города приняли участие в митинге, в Светлогорске состоялся автопробег.
© Sputnik / Виктор Толочко
Митинг "Женщины за единство" в Минске
Параллельно с митингом у "Беларуси" в центре города, на площади Независимости, прошла акция протеста - в ней участвовали несогласные с результатами выборов.
9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция уверена в фальсификации итогов голосования.
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Перед участниками мероприятия выступили глава БСЖ Марианна Щеткина, учителя, депутаты и представители общественных организаций.
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