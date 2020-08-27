ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске прошел митинг "Женщины за единство"

28.08.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 авг – Sputnik. Митинг в поддержку действующего президента Беларуси Александра Лукашенко прошел на площадке у универмага "Беларусь", передает корреспондент Sputnik.

Участницы акции "Женщины за единство и мир" пришли на мероприятие с государственными флагами и плакатами "Мы сделали свой выбор", "Мы ценим мир и порядок в стране", "За стабильную и процветающую Беларусь", "Беларусь - миролюбивая страна".

© Sputnik / Виктор Толочко
Митинг "Женщины за единство" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Митинг "Женщины за единство" в Минске

На площадке у ТЦ работал открытый микрофон. Перед присутствующими выступили председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина, депутаты, преподаватели и представители различных общественных объединений.

© Sputnik / Виктор Толочко
Митинг "Женщины за единство" в Минске

Завершился митинг исполнением государственного гимна.

© Sputnik / Виктор Толочко
Митинг "Женщины за единство" в Минске

Мероприятия в поддержку мира, безопасности и спокойствия прошли сегодня также и в других городах республики. Так, в Столине жители города приняли участие в митинге, в Светлогорске состоялся автопробег.

© Sputnik / Виктор Толочко
Митинг "Женщины за единство" в Минске

Параллельно с митингом у "Беларуси" в центре города, на площади Независимости, прошла акция протеста - в ней участвовали несогласные с результатами выборов. 

9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция уверена в фальсификации итогов голосования.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перед участниками мероприятия выступили глава БСЖ Марианна Щеткина, учителя, депутаты и представители общественных организаций.
 
Новости дня
Новости политики
 
Координационный совет выступил против вмешательства извне в дела Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

27.08.2020
Mir24.TV Belarus
28.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика