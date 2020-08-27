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Акция протеста прошла на площади Независимости в Минске
28.08.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 авг – Sputnik. Акция протеста на площади у Дома правительства в Минске завершилась, сообщает корреспондент Sputnik.
Протестные акции продолжаются в Беларуси 19-й день подряд. Сегодня несогласные с результатами президентских выборов собрались на площади Свободы, у минской Ратуши, откуда колонна направилась в сторону Дома правительства. В это же время произошли
© Sputnik / Виктор Толочко
Акция протеста на площади Независимости в Минске
На площади Независимости протестующие традиционно выступили против действующей власти. Акция завершилась задержаниями ее участников.
© Sputnik / Виктор Толочко
Акция протеста на площади Независимости в Минске
"Во время несанкционированной массовой акции на площади Независимости в Минске были произведены задержания ее участников. Они доставлены в РУВД. Информации о томном количестве пока нет", - сообщила Sputnik в четверг начальник управления информации и общественных связей МВД Ольга Чемоданова.
© Sputnik / Виктор Толочко
Акция протеста на площади Независимости в Минске
По ее словам, задержанные доставлены в РУВД, у них проверят документы и установят личности. "Пока рано говорить о числе доставленных в милицию, точная цифра будут завтра утром", - сказала Чемоданова.
© Sputnik / Виктор Толочко
Акция протеста на площади Независимости в Минске
Журналисты, которые освещали протесты у Красного костела, также были доставлены в Октябрьское РУВД для проверки документов. Позже источники Sputnik подтвердили, что представителей СМИ отпустили.
© Sputnik / Виктор Толочко
Акция протеста на площади Независимости в Минске
Ранее состоялась акция в поддержку действующей власти:
9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция уверена в фальсификации итогов голосования.
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Несанкционированная акция завершилась в центре белорусской столицы задержаниями ее участников.
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