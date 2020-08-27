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Акция протеста прошла на площади Независимости в Минске

28.08.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 авг – Sputnik. Акция протеста на площади у Дома правительства в Минске завершилась, сообщает корреспондент Sputnik.

Протестные акции продолжаются в Беларуси 19-й день подряд. Сегодня несогласные с результатами президентских выборов собрались на площади Свободы, у минской Ратуши, откуда колонна направилась в сторону Дома правительства. В это же время произошли первые задержания журналистов. Как уточнили потом в МВД, журналистов доставили в Октябрьское РУВД "для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности".

© Sputnik / Виктор Толочко
Акция протеста на площади Независимости в Минске

На площади Независимости протестующие традиционно выступили против действующей власти. Акция завершилась задержаниями ее участников.

© Sputnik / Виктор Толочко
Акция протеста на площади Независимости в Минске

"Во время несанкционированной массовой акции на площади Независимости в Минске были произведены задержания ее участников. Они доставлены в РУВД. Информации о томном количестве пока нет", - сообщила Sputnik в четверг начальник управления информации и общественных связей МВД Ольга Чемоданова.

© Sputnik / Виктор Толочко
Акция протеста на площади Независимости в Минске

По ее словам,  задержанные доставлены в РУВД, у них проверят документы и установят личности. "Пока рано говорить о числе доставленных в милицию, точная цифра будут завтра утром", - сказала Чемоданова.

© Sputnik / Виктор Толочко
Акция протеста на площади Независимости в Минске

Журналисты, которые освещали протесты у Красного костела, также были доставлены в Октябрьское РУВД для проверки документов. Позже источники Sputnik подтвердили, что представителей СМИ отпустили.  

© Sputnik / Виктор Толочко
Акция протеста на площади Независимости в Минске

Ранее состоялась акция в поддержку действующей власти: митинг "Женщины за единство" прошла на площадке у универмага "Беларусь". На мероприятии присутствовала глава Белорусского союза журналистов Марианна Щеткина. 

9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция уверена в фальсификации итогов голосования.

 
Теги: Минск
 
 
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Несанкционированная акция завершилась в центре белорусской столицы задержаниями ее участников.
 
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