|
Мезенцев прокомментировал задержания журналистов в Минске
28.08.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 авг – Sputnik. Посол РФ Дмитрий Мезенцев прокомментировал действия милиции в отношения журналистов в Минске, среди доставленных в РУВД были и корреспонденты российских СМИ, сообщает Sputnik.
В четверг в Минске состоялся
"Понятно, что эта политическая тема сейчас в зоне особого внимания журналистских коллективов и их руководства, но при этом мы не раз говорили, что нарушать тот режим аккредитации , который определен и очевидно понятен, полагаем, не следует", - сказал Мезенцев в эфире телеканала "Россия-24".
9 августа в Беларуси прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция и ее сторонники уверены в фальсификации итогов голосования.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналистов задержали на площади Свободы в Минске, где собирались протестующие; еще несколько представителей СМИ были задержаны у Красного костела.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)