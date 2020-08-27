Мезенцев прокомментировал задержания журналистов в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 авг – Sputnik. Посол РФ Дмитрий Мезенцев прокомментировал действия милиции в отношения журналистов в Минске, среди доставленных в РУВД были и корреспонденты российских СМИ, сообщает Sputnik.

В четверг в Минске состоялся очередной несанкционированный митинг несогласных с результатами президентских выборов. Перед началом акции сотрудники правоохранительных органов задержали журналистов , как позже пояснили в МВД "для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности". Сотрудников СМИ доставили в Октябрьское РУВД Минска. В отделении милиции с журналистами обращались корректно. После всех процедур их отпустили.

"Понятно, что эта политическая тема сейчас в зоне особого внимания журналистских коллективов и их руководства, но при этом мы не раз говорили, что нарушать тот режим аккредитации , который определен и очевидно понятен, полагаем, не следует", - сказал Мезенцев в эфире телеканала "Россия-24".

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция и ее сторонники уверены в фальсификации итогов голосования.