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Мезенцев прокомментировал задержания журналистов в Минске

28.08.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 авг – Sputnik. Посол РФ Дмитрий Мезенцев прокомментировал действия милиции в отношения журналистов в Минске, среди доставленных в РУВД были и корреспонденты российских СМИ, сообщает Sputnik.

© Sputnik
В Минске прошли митинг в поддержку Лукашенко и акция протеста – видео

В четверг в Минске состоялся очередной несанкционированный митинг несогласных с результатами президентских выборов. Перед началом акции сотрудники правоохранительных органов задержали журналистов, как позже пояснили в МВД "для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности". Сотрудников СМИ доставили в Октябрьское РУВД Минска. В отделении милиции с журналистами обращались корректно. После всех процедур их отпустили.

"Понятно, что эта политическая тема сейчас в зоне особого внимания журналистских коллективов и их руководства, но при этом мы не раз говорили, что нарушать тот режим аккредитации , который определен и очевидно понятен, полагаем, не следует", - сказал Мезенцев в эфире телеканала "Россия-24".

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция и ее сторонники уверены в фальсификации итогов голосования.

 
Теги: Минск
 
 
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Журналистов задержали на площади Свободы в Минске, где собирались протестующие; еще несколько представителей СМИ были задержаны у Красного костела.
 
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