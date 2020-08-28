ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп официально согласился выдвигаться на второй срок

28.08.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг – Sputnik. Президент США Дональд Трамп официально согласился баллотироваться на второй президентский срок от Республиканской партии, сообщает Sputnik International.

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
Трамп хочет проверить Байдена и себя на наркотики перед дебатами

Поздно вечером в четверг в Белом доме состоялся общенациональный съезд республиканцев. На мероприятие были приглашены большинство однопартийцев американского лидера из Конгресса.

"Я с глубочайшим уважением принимаю номинацию в президенты США", - сказал Трамп, выступая на съезде.

Его заявление собравшиеся встретили долгими овациями и несколько раз проскандировали "Еще четыре года".

Президент добавил, что США ожидают "самые тяжелые выборы в истории". По его словам, "несмотря на наше величие как страны, все, чего мы достигли, сейчас в опасности".

"Эти выборы решат, спасем ли мы американскую мечту или позволим социалистам разгромить дорогую нам судьбу нашей страны ... Ваш голос решит, будем ли мы защищать американский образ жизни или же позволим радикальному движению полностью его разрушить", - сказал Трамп.

Своего соперника демократа Джо Байдена Трамп назвал "уничтожителем американских рабочих мест". Он также обвинил своего оппонента в том, что тот вел "бесконечные" войны за рубежом. По его словам, демократы видят в Америке "полную зла страну, которую надо наказать".

В своем выступлении Трамп затронул несколько важных для США тем, среди которых отношения с Китаем, стену на границе с Мексикой, ликвидацию генерала иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, снижение налогов и другие.

Кроме того, хозяин Белого дома пообещал, что американцы первыми отправят женщину-астронавта на Луну и станут первой нацией, которая поднимет свой флаг на Марсе.

"Мы начнем новую эру американского лидерства в космосе, Америка отправит первую женщину на Луну, а США будет первой нацией, которая поднимет свой флаг на Марсе", - уточнил он.

Формальное выдвижение Дональда Трампа от республиканцев на второй президентский срок в США завершилось салютом на Национальной аллее.

Трампу на выборах будет противостоять кандидат демократов Джо Байден. Выборы президента США пройдут 3 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Действующий президент в очередной раз подверг жесткой критике своего оппонента Джо Байдена и пообещал отправить на Луну женщину-астронавта.
 
Новости дня
Новости политики
 
Мезенцев прокомментировал задержания журналистов в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

27.08.2020
Mir24.TV Belarus
28.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика