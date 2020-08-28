Трамп официально согласился выдвигаться на второй срок

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг – Sputnik. Президент США Дональд Трамп официально согласился баллотироваться на второй президентский срок от Республиканской партии, сообщает Sputnik International .

Поздно вечером в четверг в Белом доме состоялся общенациональный съезд республиканцев. На мероприятие были приглашены большинство однопартийцев американского лидера из Конгресса.

"Я с глубочайшим уважением принимаю номинацию в президенты США", - сказал Трамп, выступая на съезде.

Его заявление собравшиеся встретили долгими овациями и несколько раз проскандировали "Еще четыре года".

Президент добавил, что США ожидают "самые тяжелые выборы в истории". По его словам, "несмотря на наше величие как страны, все, чего мы достигли, сейчас в опасности".

"Эти выборы решат, спасем ли мы американскую мечту или позволим социалистам разгромить дорогую нам судьбу нашей страны ... Ваш голос решит, будем ли мы защищать американский образ жизни или же позволим радикальному движению полностью его разрушить", - сказал Трамп.

Своего соперника демократа Джо Байдена Трамп назвал "уничтожителем американских рабочих мест". Он также обвинил своего оппонента в том, что тот вел "бесконечные" войны за рубежом. По его словам, демократы видят в Америке "полную зла страну, которую надо наказать".

В своем выступлении Трамп затронул несколько важных для США тем, среди которых отношения с Китаем, стену на границе с Мексикой, ликвидацию генерала иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, снижение налогов и другие.

Кроме того, хозяин Белого дома пообещал, что американцы первыми отправят женщину-астронавта на Луну и станут первой нацией, которая поднимет свой флаг на Марсе.

"Мы начнем новую эру американского лидерства в космосе, Америка отправит первую женщину на Луну, а США будет первой нацией, которая поднимет свой флаг на Марсе", - уточнил он.

Формальное выдвижение Дональда Трампа от республиканцев на второй президентский срок в США завершилось салютом на Национальной аллее.

Трампу на выборах будет противостоять кандидат демократов Джо Байден. Выборы президента США пройдут 3 ноября.