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МИД Украины сообщил о прекращении контактов с Беларусью

28.08.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 авг – Sputnik. Украина на высшем уровне прекратила контакты с Беларусью, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "1+1".

"Я могу официально об этом вам сообщить. И мы следим за развитием ситуации. И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины, эти контакты будут возобновлены", - подчеркнул он.

Глава МИД Украины также сообщил, что в последний раз президент страны Владимир Зеленский общался с президентом Беларуси Александром Лукашенко еще до президентских выборов.

© Sputnik / Стрингер
Зеленский не приедет в Беларусь до стабилизации обстановки – МИД Украины

"Контактов между президентами сейчас нет и не планируется", - отметил Кулеба.

Он также заявил, что Киев не исключает возможность перенести площадку для переговоров по Донбассу из Минска в другой города в случае необходимости. Но, по словам главы МИД Украины, в данный момент это не имеет смысла.

"Сейчас от Минска в этом процессе только название, потому что из-за пандемии все встречи проходят в онлайн-режиме. Поэтому никто туда не ездит, никакой физической связи с Минском нет. Это больше символ в этом плане", - резюмировал Дмитрий Кулеба.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным, озвученным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко – за него проголосовали более 80% избирателей, пришедших на участки. С того момента в Минске и ряде регионов продолжаются несанкционированные акции протеста несогласных с результатами выборов, а также выступающих против насилия.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews высказал свое мнение по ситуации, сложившейся в Беларуси после выборов. Он заявил, что на месте Александра Лукашенко провел бы новые выборы. МИД Беларуси отреагировал на высказывание Зеленского и заявил, что Беларусь не нуждается в "заезженных советах со всех сторон". В ответ на это МИД Украины порекомендовал белорусским коллегам все же ценными советами не пренебрегать.

При этом Зеленский предложил смягчить условия въезда в страну для граждан Беларуси в связи со сложившейся внутриполитической ситуацией.

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Теги: Минск
 
 
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Кроме того, в сложившейся ситуации Киев не исключает возможность переноса площадки для переговоров по Донбассу из Минска.
 
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