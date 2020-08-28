МИД Украины сообщил о прекращении контактов с Беларусью

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 авг – Sputnik. Украина на высшем уровне прекратила контакты с Беларусью, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "1+1" .

"Я могу официально об этом вам сообщить. И мы следим за развитием ситуации. И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины, эти контакты будут возобновлены", - подчеркнул он.

Глава МИД Украины также сообщил, что в последний раз президент страны Владимир Зеленский общался с президентом Беларуси Александром Лукашенко еще до президентских выборов .

"Контактов между президентами сейчас нет и не планируется", - отметил Кулеба.

Он также заявил, что Киев не исключает возможность перенести площадку для переговоров по Донбассу из Минска в другой города в случае необходимости. Но, по словам главы МИД Украины, в данный момент это не имеет смысла.

"Сейчас от Минска в этом процессе только название, потому что из-за пандемии все встречи проходят в онлайн-режиме. Поэтому никто туда не ездит, никакой физической связи с Минском нет. Это больше символ в этом плане", - резюмировал Дмитрий Кулеба.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным, озвученным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко – за него проголосовали более 80% избирателей, пришедших на участки. С того момента в Минске и ряде регионов продолжаются несанкционированные акции протеста несогласных с результатами выборов, а также выступающих против насилия.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews высказал свое мнение по ситуации, сложившейся в Беларуси после выборов. Он заявил , что на месте Александра Лукашенко провел бы новые выборы. МИД Беларуси отреагировал на высказывание Зеленского и заявил, что Беларусь не нуждается в "заезженных советах со всех сторон". В ответ на это МИД Украины порекомендовал белорусским коллегам все же ценными советами не пренебрегать.

При этом Зеленский предложил смягчить условия въезда в страну для граждан Беларуси в связи со сложившейся внутриполитической ситуацией.

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