Тема созыва внеочередной сессии в парламенте не обсуждается

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг - Sputnik. Вопрос о том, чтобы созвать внеочередную сессию нижней палаты белорусского парламента в связи с внутриполитическим кризисом в стране парламентом не обсуждается, заявили в пресс-службе Палаты представителей Национального собрания.

Ранее глава Либерально-демократической партии Беларуси, заместитель комиссии по международным делам Олег Гайдукевич заявил о необходимости созвать внеочередную сессию, чтобы обсудить обстановку стране, сложившуюся после президентских выборов.

"Эта тема пока в парламенте не обсуждалась, во-первых. А во-вторых, в соответствии с Конституцией, внеочередную сессию депутатов, как правило, созывает свои указом глава государства", - отметили Sputnik в парламенте.

Там также сказали, что парламентарии, безусловно, знают об инициативе Гайдукевича по поводу созыва внеочередной сессии. "Безусловно, в кулуарах эта инициатива обсуждается, все понимают, что Олег Сергеевич (Гайдукевич - Sputnik) не только депутат, но и глава политической партии, которая всегда себя позиционирует, как оппозиционная к действующей власти", - сказали собеседники Sputnik.

По словам собеседников агентства, у депутата Гайдукевича есть право обратиться с такой инициативой и в Совет Палаты представителей, и к главе государства.

Этим летом белорусские парламентарии уже собирали внеочередную сессию, она открылась 3 августа, а на следующий день глава государства в Овальном зале обратился со своим ежегодным посланием. Сейчас основная масса депутатов в отпусках либо работают в округах. Очередная сессия должна открыться 2 октября.

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов. Вскоре она выехала в соседнюю Литву, где находится в настоящее время. Сразу после подведения итогов голосования в городах Беларуси начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты.