Колесникова: мы не просили денег у ЕС и не имеем к ним отношения

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг – Sputnik. В Координационном совете оппозиции обеспокоены заявлением еврокомиссара Оливера Варгейи о выделении денег для белорусской оппозиции, соответствующее заявление в эфире "Эхо Москвы" сделала в пятницу член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Беларуси Мария Колесникова.

Речь идет о готовности выделить для освоения Координационным советом части средств из предназначенных для Беларуси €53 млн финансовой помощи, еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вайгери говорил об этом 21 августа по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС в Берлине.

"Нас беспокоит заявление Евросоюза о том, что Координационному совету выделяется 53 миллиона, и мы будем их распределять. Это очень странный момент, мы об этом узнали из СМИ и очень сильно удивились", ― сказала Колесникова.

Это те заявление Евросоюза, которые играют на руку Лукашенко, подчеркнула она.

"На нас заводится уголовное дело, нам говорят о вмешательстве со стороны других стран, и тут вдруг Евросоюз говорит, что мы вам дадим 53 миллиона. Конечно, мы их никогда не просили, мы не будем иметь к ним никакого отношения", ― отметила Колесникова.

По ее словам, накануне члены Координационного совета обратились к представителям Евросоюза с просьбой разъяснить ситуацию и пока ожидают заявление со стороны ЕС на эту тему.

Также в пятницу стало известно о подготовке Евросоюзом санкционного списка , в который войдут высокопоставленные лица из Беларуси. Этот список подготовит специальная группа в Совете ЕС, и утвердят его "как можно скорее", заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

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