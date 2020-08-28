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Колесникова: мы не просили денег у ЕС и не имеем к ним отношения
28.08.2020 16:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 авг – Sputnik. В Координационном совете оппозиции обеспокоены заявлением еврокомиссара Оливера Варгейи о выделении денег для белорусской оппозиции, соответствующее заявление в
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Речь идет о готовности выделить для освоения Координационным советом части средств из предназначенных для Беларуси €53 млн финансовой помощи, еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вайгери говорил об этом 21 августа по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС в Берлине.
"Нас беспокоит заявление Евросоюза о том, что Координационному совету выделяется 53 миллиона, и мы будем их распределять. Это очень странный момент, мы об этом узнали из СМИ и очень сильно удивились", ― сказала Колесникова.
Это те заявление Евросоюза, которые играют на руку Лукашенко, подчеркнула она.
"На нас заводится уголовное дело, нам говорят о вмешательстве со стороны других стран, и тут вдруг Евросоюз говорит, что мы вам дадим 53 миллиона. Конечно, мы их никогда не просили, мы не будем иметь к ним никакого отношения", ― отметила Колесникова.
По ее словам, накануне члены Координационного совета обратились к представителям Евросоюза с просьбой разъяснить ситуацию и пока ожидают заявление со стороны ЕС на эту тему.
Также в пятницу стало известно о подготовке Евросоюзом
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В Координационном совете "сильно удивились" заявлению Евросоюза о выделении €53 млн на нужды белорусской оппозиции, такие заявления "очень беспокоят и играют на...
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