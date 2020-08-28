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Колесникова: мы не просили денег у ЕС и не имеем к ним отношения

28.08.2020 16:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг – Sputnik. В Координационном совете оппозиции обеспокоены заявлением еврокомиссара Оливера Варгейи о выделении денег для белорусской оппозиции, соответствующее заявление в эфире "Эхо Москвы" сделала в пятницу  член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Беларуси Мария Колесникова. 

© Sputnik / Алексей Витвицкий
ЕС: в санкционный список по Беларуси войдут высокопоставленные лица

Речь идет о готовности выделить  для освоения Координационным советом  части средств из предназначенных для Беларуси  €53 млн финансовой помощи, еврокомиссар  по вопросам расширения Оливер Вайгери говорил об этом 21 августа по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС в Берлине.

"Нас беспокоит заявление Евросоюза о том, что Координационному совету выделяется 53 миллиона, и мы будем их распределять. Это очень странный момент, мы об этом узнали из СМИ и очень сильно удивились", ― сказала Колесникова.

Это те заявление Евросоюза, которые играют на руку Лукашенко, подчеркнула она.

"На нас заводится уголовное дело, нам говорят о вмешательстве со стороны других стран, и тут вдруг Евросоюз говорит, что мы вам дадим 53 миллиона. Конечно, мы их никогда не просили, мы не будем иметь к ним никакого отношения", ― отметила Колесникова.

По ее словам, накануне члены Координационного совета обратились к представителям Евросоюза с просьбой разъяснить ситуацию и пока ожидают заявление со стороны ЕС на эту тему.

Также в пятницу стало известно о подготовке Евросоюзом санкционного списка, в который войдут высокопоставленные лица из Беларуси.  Этот список подготовит специальная группа в Совете ЕС, и утвердят его "как можно скорее", заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Теги: Минск
 
 
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В Координационном совете "сильно удивились" заявлению Евросоюза о выделении €53 млн на нужды белорусской оппозиции, такие заявления "очень беспокоят и играют на...
 
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