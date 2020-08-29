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Женский марш солидарности прошел в Минске

30.08.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 авг – Sputnik. Несколько тысяч женщин приняли участие в несанкционированной акции солидарности, которая прошла в центре Минска в субботу, сообщает Sputnik.

© Sputnik
Автопробег в поддержку Лукашенко на минских проспектах ― видео

Женский марш солидарности начался около 16:00 на площади Победы. Там собрались несколько тысяч женщин в белой и красной одежде, с цветами и бело-красно-белыми флагами и плакатами.

Происходящее контролировали сотрудники милиции и ОМОН, к месту проведения акции пригнали автозаки.

"Массовое мероприятие не санкционировано Мингорисполкомом. Вы нарушаете закон. Просьба разойтись", - предупреждали правоохранители участниц акции в мегафон.

В какой-то момент женщины начали двигаться в сторону Октябрьской площади, однако дорогу заблокировали силовики. В итоге участницы марша развернулись и двинулись в сторону Уручья. Из-за этого для пассажиров закрывали несколько станций метро в центре столицы. Спустя некоторое время они вновь заработали.

Протестующие дошли до площади Якуба Коласа в сопровождении правоохранителей и автозаков. Проспект Независимости перекрыли, поэтому женщины изменили маршрут и направились оттуда в сторону площади Бангалор по улице Веры Хоружей.

© REUTERS / BelaPAN
Женский марш солидарности в Минске

Очевидцы сообщают, что сотрудники правоохранительных органов предпринимали попытки разбить колонну, на площади Бангалор провели точечные задержания. После участницы марша направились по улице Сурганова в сторону проспекта Независимости.

Также сообщается о задержании нескольких журналистов. Официальной информации от МВД по этому поводу пока нет.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным, озвученным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко – за него проголосовали более 80% избирателей, пришедших на участки. С того момента в Минске и ряде регионов продолжаются несанкционированные акции протеста несогласных с результатами выборов.

В первые дни акций были задержаны журналисты, в том числе и иностранных СМИ. Некоторые из них пострадали в ходе задержаний. В результате разбирательств иностранцы были депортированы, им запретили въезд в Беларусь на пять лет.

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Теги: Минск
 
 
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Акция сторонников оппозиции стартовала днем от площади Победы, после чего участницы прошли по проспекту Независимости и направились на площадь Бангалор.
 
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