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Путин высказался о протестах в Беларуси
30.08.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 авг – Sputnik. С мнением белорусов, которые в последние дни выходят на улицы городов Беларуси, стоит считаться, на протесты надо как-то реагировать, заявил в интервью телеканалу "Россия-1" президент России Владимир Путин.
© Sputnik / Алексей Дружинин
"Конечно, если люди вышли на улицы, с этим надо считаться, слышать это, реагировать", – сказал российский лидер.
Путин также отметил, что белорусский президент Александр Лукашенко неоднократно заявлял об изменениях, которые он готов провести в стране.
"Кстати говоря, президент Беларуси и сказал, что он готов рассмотреть возможность конституционной реформы, изменения Конституции, проведения новых выборов парламента и президентских выборов на основе этой Конституции", – уточнил президент РФ.
При этом он подчеркнул, что недопустимо выходить за рамки действующей Конституции Беларуси, упомянув Координационный совет оппозиции.
"За рамки действующей Конституции нельзя выходить. Конституционный суд Беларуси вынес решение, что создание надконституционных органов, которые пытаются перехватить власть, недопустимо. И с этим трудно не согласиться", – сказал президент РФ.
Позиция России
Российский лидер также обозначил принципы, на которых основана позиция РФ по отношению к ситуации, возникшей в республике.
"Мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к ситуации в Беларуси, чем другие страны – европейские и США. Мы достаточно объективно, на мой взгляд, всесторонне освещаем события, происходящие в Беларуси", – заявил он.
При этом российский лидер еще раз обратил внимание: Кремль полагает, что проходящие в республике политические процессы – это дело белорусского общества и белорусского народа.
"Это дело белорусского народа. Всем участникам этого процесса хватит здравого смысла, спокойно без крайностей найти выход", – резюмировал он.
Напомним,
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По мнению российского президента, белорусскому обществу и власти нужно найти выход из сложившейся ситуации, не впадая в крайности.
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