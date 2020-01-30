На заседании Дубровенского райисполкома обсудили результаты работы отрасли животноводства за 2019 год

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Результаты работы отрасли животноводства за 2019 год в Дубровенском районе детально проанализировали в минувшую пятницу на заседании районного исполнительного комитета под руководством председателя райисполкома Анатолия Лукашова. В обсуждении приняли участие специалисты управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, представители ветеринарной службы района, руководители и специалисты сельхозпредприятий. В центре внимания были все актуальные вопросы, влияющие на эффективность отрасли — качество и объем реализуемой продукции, процент жира в молоке, потери от реализации его первым сортом, реализация КРС некондиционным весом, воспроизводство стада и сохранность молодняка, каче­ство составления рациона, обеспеченность кормами, товарность молока, трудовая и технологическая дисциплина и др.

Как доложил первый заместитель начальника управления райсельхозпрода Алексей Чернявский, в целом по району за 2019 год допущено снижение производства продукции животновод­ства. Оно составило 98,4% к уровню 2018 года. Уровень 2018 года по производству валовой продукции не достигли в ОАО «Восток-Чирино», ОАО «Боброво-Агро» и КУСХП «Приднепров­ский». Выше уровня 2018 года сработали в ОАО «Якубово-Агро» (108,%), ОАО «Герой» (105,2%), СХФ им.Ю.Смирнова (103,6%), КУСХП «Зарубы» (103,3%), КУСХП им.Черняховского (103%), ОАО «Придубровенское» (102,5%), ОАО «Команина» (100,7%).

Валовое производство молока в сельхозорганизациях района за 2019 год составило 96,3% к уровню 2018 года. В аутсайдерах — ОАО «Восток-Чирино», ОАО «Придубровенское», ОАО «Боброво-Агро» и КУСХП «Приднепровский». Средний удой на корову в 2019 году в районе составил 4194 кг, что на 182 кг меньше чем в 2018 году. И если в КУСХП им.Черняховского удой на корову составил 5780 кг, в СХФ им.Ю.Смирнова — 4960 кг, в ОАО «Якубово-Агро» от каждой коровы надоили 4932 кг молока, то в ОАО «Восток-Чирино» удой на корову составил 3001 кг, в ОАО «Придубровенское» — 3591 кг. Ниже среднерайонного удой на корову в 2019 году был в КУСХП «Приднепровский», ОАО «Боброво-Агро», ОАО «Команина», КУСХП «Зарубы».

Алексей Чернявский отметил низкую товарность молока в районе и низкий процент продажи молока сортом «экстра». Товарность молока за 2019 год по сельхозорганизациям составила 87,3%. Самая высокая товарность молока — в КУСХП им.Черняховского (92,6%). Всего в районе сортом «экстра» в 2019 году продано 35,8% молока. Если в ОАО «Герой» сортом «экстра» продано 94,6%, в КУСХП «Приднепровский — 62,4%, СХФ им.Ю.Смирнова — 59,4%, то в ОАО «Команина» — ни одного процента, в ОАО «Восток-Чирино» — 0,5%, КУСХП им.Черняховского — 0,9%, в ОАО «Придубровенское» — 1,8%. Не достигнут среднерайонный показатель в ОАО «Боброво-Агро» и КУСХП «Зарубы».

Анализируя работу отрасли по производству крупного рогатого скота, А.Чернявский сообщил, что производство КРС составило 100,03% к уровню 2018 года. Наилучших результатов добились в ОАО «Придубровенское» (111%), КУСХП им.Черняховского (105,2%), КУСХП «Зарубы» (105%). Не достигнут уровень 2018 года в ОАО «Восток-Чирино», «Боброво-Агро», «Правда-С», «Герой», «Команина».

Среднесуточные привесы КРС на выращивании и откорме за 2019 год составили 487 граммов или 94,7% к уровню 2018 года. Самый высокий привес 562 грамма получили в ОАО «Команина», по 531 грамму в сутки получали привес в ОАО «Якубово-Агро», 508 граммов — в КУСХП им.Черняховского и 506 граммов — в ОАО «Герой».

Ниже среднерайонного уровня получены привесы в ОАО «Восток-Чирино», «Боброво-Агро», КУСХП «Зарубы» и имени Черняховского. Получение хороших привесов, как известно, зависит от двух факторов: кормления и содержания животных. Те, кто неукоснительно придерживается точности в данном вопросе, остаются в «плюсе».

Алексей Чернявский сообщил, что в 2019 году получено на 505 голов телят больше, чем в 2018 году. Он также назвал хозяйства, где увеличился падеж скота. Наибольший падеж отмечается в СХФ им.Ю.Смирнова. В целом по району поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2020 года составило 31507 голов, что на 499 голов больше, чем в 2018 году. Не достигли уровня 2018 года в ОАО «Боброво-Агро», «Команина», КУСХП «Приднепровский».

Начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Александр Корнеев объяснил причины недополучения продукции животноводства, рассказал о принимаемых мерах по улучшению ситуации и основных направлениях деятельности. Так, в текущем году планируется заготовить травяных кормов более 200 тыс. тонн в физическом весе, построить порядка 8 помещений для содержания поголовья, увеличить площади полосных посевов сурепица-рожь на корма. А также планируется построить и реконструировать 24 сенажные траншеи.

В ходе обсуждения вопроса были заслушаны руководители и специалисты многих сельхозорганизаций района. В целом отмечено, что необходим глубокий анализ причин, которые мешают отдель­ным сельхозпредприятиям и фермам наладить работу животноводства на должном уровне. Где-то отмечается нерадивое отношение к своим обязанностям некоторых операторов машинного доения и других работников, где-то отсутствие должного контроля и дисциплины.

В итоге заседания райисполкома поставлена задача по улучшению работы животноводческой отрасли, доведено задание по основным производ­ственным показателям в отрасли животноводства на 2020 год: по производству молока не менее 103,2% к уровню 2019 года, по производству КРС не менее 102%.

—В животноводстве мелочей не бывает, здесь каждой проблеме должно уделяться пристальное внимание. И чтобы получить хороший результат, нужно упорно трудиться. Наша общая задача — создать комфортные условия для содержания животных, создать условия для работы и обеспечить достойную заработную плату животноводам, а также наладить четкую систему контроля, — тогда будет отдача, — сказал в заключение Анатолий Лукашов.

Светлана ШУРПАКОВА.