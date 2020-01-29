Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы АПК Витебской области

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Проблемные вопросы АПК Витебской области уже обсуждались на уровне Главы государства в ноябре 2019 года, и тогда были даны поручения для исправления ситуации. Важность решения этих проблем обусловлена и тем, что многие из них характерны для всех областей страны.

«Как реализованы те концептуальные предложения и решения, которых мы достигли тогда в Витебске? Первый вопрос: какие меры предлагаются? Каковы выработанные модели финансового оздоровления предприятий, и, главное, что это даст в результате? — обозначил Президент ключевые вопросы для участников совещания. — В представленных к совещанию материалах основной упор пока сделан на меры государственной поддержки. Если это единственное, с чем вы сюда пришли, то просто напрасно потратим время. Но я не думаю, что вы пришли только с этим».

«Подходы неизменны. Вопрос не только и не столько в деньгах, сколько в том, сделаны ли серьезные выводы по всему шлейфу проблем, — продолжил Глава государства. — Есть ли выверенные производственные и финансовые планы? Как будет наведен порядок в хозяйственной деятельности, и знает ли управленческая вертикаль Витебщины, что ей делать дальше?»

Александр Лукашенко подчеркнул, что все работники предприятий АПК в Витебской области, от рядовых сотрудников до руководителей, должны встряхнуться, трудиться с максимальным напряжением. «Предупредите их, что если государство сделает соответствующие шаги им навстречу, то им придется работать с утра до ночи, чтобы не только вернуть долги, которые у них накоплены, но и вывести свои предприятия на безубыточную работу», — сказал Глава государства.

Вместе с тем, ориентируя людей на интенсивную работу, необходимо в безусловном порядке обеспечить им достойную заработную плату. «Людей, конечно, надо заставить работать в Витебской области, как и в других областях, — тех, кто еще не понял, что надо напрягаться и работать. Но надо не забывать, что, если вы напрягаете людей, вы им вовремя должны платить нормальную заработную плату, — подчеркнул белорусский лидер. — Как эта проблема решается в ваших планах? Чем рассчитываете не только удержать людей на селе, но и привлекать новых, высококлассных, специалистов?»

Александр Лукашенко сделал акцент на том, что ожидает от участников совещания системного взгляда на обсуждаемый вопрос. «Насколько эффективны предлагаемые меры? Способны ли они реально улучшить ситуацию и сделать работу агропромышленного комплекса Витебской области устойчивой? А главное — получилось ли у правительства и Витебского облисполкома выработать универсальные меры, которые можно применять в других регионах страны? — обозначил круг вопросов Глава государства. — Если мы пойдем на обновление организационной сферы АПК области, то где возьмем специалистов? Есть ли они у вас?»

Во время совещания Александр Лукашенко потребовал наладить эффективную работу предприятий АПК Витебской области, заверив, что списания долгов для них не будет. «Речи о списании долгов быть не может, — подчеркнул Президент. — Долг платежом красен. Верните долги. Речь может идти только о том, что мы вам дадим какую-то отдушину, чтобы вы могли хватануть свежего воздуха».

Глава государства повторил свое требование о том, что сельское хозяйство Витебской области надо существенно модернизировать. «Модернизация должна быть по главному направлению: что будем возделывать в Витебской области — зоне не просто рискованного, а критического земледелия?» — отметил он. С учетом особенностей региона, во многих районах неэффективно, например, возделывание кукурузы на зерно, других культур, поэтому концентрироваться необходимо на производстве молока и мяса.

«Главное, что сделано правильно в Витебской области, — мы пошли от потребностей, переработчиков, — сказал Александр Лукашенко. — Включили в холдинги колхозы и совхозы. Пожалуйста, дайте нам молоко и мясо. Если они не понимают, сколько, доведите до них, как в советские времена, задания, планы, прогнозы, что угодно, но доведите до них те объемы, которые они должны выдать перерабатывающим предприятиям, и пусть выполняют. Планы должны быть напряженными настолько, чтобы обеспечить свою хозяйственную деятельность и вернуть долги».

Для предприятий АПК региона нужны конкретные программы развития. «Каждый год по итогам года программа должна быть контролируема. Она должна быть прозрачной и понятной, чтобы мы смогли подвести итоги и сделать выводы: будут возвращены долги или нет, как функционируют эти хозяйства, настолько ли нормально они функционируют, чтобы люди жили достойно, растили детей, и чтобы вернуть долги», — потребовал Глава государства.

По словам Премьер-министра Сергея Румаса, агропромышленный комплекс Витебской области накопил долгов на Br3 млрд. Специалисты прорабатывали различные варианты, что делать с этой задолженностью, но к единому решению пока не пришли. Требование Президента одно: так или иначе деньги должны быть возвращены.

«При всей макроэкономической стабильности у нас проблем хватает в экономике, поэтому надо исходить из этого, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Или оставляйте эти долги в колхозах и совхозах (мы их отсрочим, и банки будут на них в период отсрочки нормально смотреть, а не коэффициенты считать), или же мы передадим эти долги головному предприятию, или же аккумулируем в агентстве (среди предложений — создать организацию по управлению долгами. — Прим.)».

Главе государства было предложено произвести «техническую расчистку» балансов предприятий, чтобы у них на балансах не числилось долгов. Это позволит автоматически улучшить коэффициенты платежеспособности предприятий, они станут более привлекательными заемщиками.

«Прорабатывайте вопрос (если это возможно) у агентства сконцентрировать долги, — сказал Президент. — Но обязательно они (предприятия. — Прим.) хоть по центу, по рублю должны платить. Пускай этот год мы им скажем: давайте посмотрим, как будете работать, трогать не будем. С 1 января будущего года они хоть рубль должны платить, они должны знать, что по долгам надо рассчитываться, никакого списания!»

Александр Лукашенко напомнил, что сейчас Беларусь теряет большие деньги на фоне налогового маневра в России, поэтому крайне важно искать резервы по всем направлениям.

Президент предупредил, что не стоит рассчитывать только на финансовую поддержку предприятий со стороны государства. Даже при ее наличии не удастся решить многие проблемы, если не навести порядок и дисциплину.

«Приведите в порядок то, что есть: базу, машинные дворы, комплексы, зернотоки, фермы. Заставьте людей вовремя приходить и уходить с работы и выполнять свои функциональные обязанности», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства выразил уверенность, что если каждый на своем месте будет ответственно работать и заботиться об эффективности своего предприятия, то и в целом ситуация в стране будет благополучной. «Я хочу, чтобы вы поняли: вся вертикаль власти, которая присутствует здесь, — от Президента до председателей райисполкомов Витебщины — иного не дано, — отметил он. — Если вы думаете, что у нас есть бешеные деньги, которые мы будем выкидывать на Витебскую область, — нет. Сегодня, мужики, ситуация уже не та. Двадцать лет назад, вы помните, было по-другому: жрать было нечего, тогда литр молока был счастьем. Сейчас молока, мяса — некуда девать в целом по стране. И никто на вас молиться не будет».

Отдельным блоком во время совещания были рассмотрены меры поддержки специалистов, занятых в сельском хозяйстве. Обеспечение людей жильем Глава государства назвал важнейшим вопросом. По его мнению, надо вернуться к практике строительства домов в агрогородках. «У вас везде есть агрогородки. В этих агрогородках для каждого специалиста — для начала главного — должен быть построен дом», — подчеркнул Президент. Строительством такого жилья мог бы заняться филиал Шкловского завода газетной бумаги «Домостроение», считает Александр Лукашенко. «Вот тут мы плечо подставим. Но это должно быть жилье по месту — в агрогородке», — подчеркнул он.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько озвучил предложение молодым аграриям заменить срочную военную службу на службу в резерве.

«Чего его в армию тащить? Мы больше потеряем, — согласился Президент. — Пусть они пять или десять лет, может, два года по два месяца отлучаются на военную подготовку, но мы их должны научить, чтобы они хотя бы в территориальной обороне могли служить».

Соответствующих предложений, как должна строиться работа в этом направлении, Александр Лукашенко ждет от Министерства обороны и Госсекретариата Совета безопасности. Такая поддержка для молодых специалистов тоже будет являться определенной льготой, заметил Глава государства. «Но пройти эту суровую школу жизни надо всем, — подчеркнул он. — Договорились. Проработаем этот вопрос. Нам надо найти оптимальный вариант».

Кроме того, речь шла о финансовом стимулировании молодых специалистов. Президент подчеркнул, что зарплата в этой сфере должна быть достойной, однако, по его словам, республиканский и областной бюджеты не следует перегружать созданием новых фондов поддержки, как это предлагалось.

«Богатых людей немало. Попросите у них понемножку, пусть отщипнут вам в этот фонд, понимая, что нам надо крестьян спасать. А вы из этих фондов будете поддерживать специалистов. Или еще какой-то вариант найдите. Но про бюджет даже не думайте. Не советую и в областной бюджет особо залазить», — сказал Александр Лукашенко.

Подводя итоги совещания, Глава государства заявил, что сейчас Витебскую область «надо расшевелить». Указ, который должен поспособствовать развитию ее агропромышленного комплекса, Президент поручил доработать в ближайшие пару недель.

«Мужики, я вас очень прошу: поймите серьезность момента. Денег лишних нет. Идет борьба не на жизнь, а на смерть. Или мы утонем, или останемся наплаву. Но у нас есть все для того, чтобы нормально плыть и не утонуть. Мы должны это выдержать, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Все зависит от вас там, на местах. Если Витебская область выплывет, то Могилевская и Гомельская точно не помрут. Минской — бог велел (развиваться. — Прим.), остальные более или менее работают».