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Задержана женщина, похитившая кошелек с тремя с половиной тысячами долларов

31.03.2020 20:16 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

По горячим следам задержана женщина, похитившая кошелек с тремя с половиной тысячами долларов, сообщает столичная милиция. Несколькими днями ранее в Советское РУВД Минска обратился мужчина и рассказал, что кто-то прихватил его кошелек с деньгами, который он забыл в одном из кафе города. Личность этого человека удалось быстро установить. 35-летняя жительница столицы, уборщица в кафетерии. Это заведение  в день пропажи и посещал потерпевший. Оказалось, что портмоне  с крупной суммой наличности подозреваемая забрала, когда посетитель уже закрыл дверь кафе. Припрятав кошелек, женщина быстро вышла, пересчитала и не поверила своему счастью… 
 
Теги: Минск
 
 
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По горячим следам задержана женщина, похитившая кошелек с тремя с половиной тысячами долларов, сообщает столичная милиция. Несколькими днями ранее в Советское...
 
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