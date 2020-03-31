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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Четверо детей могли пострадать в аварии в столице Они ехали в автомобиль "Газ", который сзади протаранил многотонный КамАЗ. ДТП произошло накануне вечером на Партизанском проспекте. Как рассказали в ГАИ, минивен...

Они ехали в автомобиль "Газ", который сзади протаранил многотонный КамАЗ. ДТП произошло накануне вечером на Партизанском проспекте. Как рассказали в ГАИ, минивен остановился на светофоре в первой полосе. В это же время водитель грузовика, ехавшего сзади, неверно рассчитал дистанцию, сообщает инспекция, после столкновения бетономешалка оказалась на газоне. В автомобиле "Газ" находились четверо несовершеннолетних пассажиров - их перевозили в детских креслах. В результате дорожного инцидента 5-летний ребенок доставлен в больницу для осмотра.