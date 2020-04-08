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В Минске двое мужчин пытались похитить на прошлом месте работы запчасти к сельхозтехнике
08.04.2020 19:26 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTC работы уволились, но решили вернуться. В Минске двое мужчин пытались похитить на своем прошлом месте работы запчасти к сельхозтехнике. На территорию предприятия сообщники проникли по трубам тепловых сетей. Дальше пробрались в цех, где хранились товарно-материальные ценности. В итоге злоумышленники прихватили с собой запчасти к сельхозтехнике в денежном эквиваленте 1300 рублей. Но сбыть добычу жуликам не удалось, их задержала милиция.
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C работы уволились, но решили вернуться. В Минске двое мужчин пытались похитить на своем прошлом месте работы запчасти к сельхозтехнике. На территорию предприятия...
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