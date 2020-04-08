Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Житель Клецка не нашел дома золотые украшения на сумму порядка 800 рублей Знал привычки, вот и воспользовался моментом. Золотые украшения на сумму порядка 800 рублей не нашел дома житель Клецка, тогда мужчина отправился в милицию за...

Знал привычки, вот и воспользовался моментом. Золотые украшения на сумму порядка 800 рублей не нашел дома житель Клецка, тогда мужчина отправился в милицию за помощью. Он рассказал, мол, вернулся домой, а имущества нет. Оперативно удалось и подозреваемого задержать. Это ранее судимый житель Мозыря. Хозяину дома он не раз уже помогал с ремонтом. А значит, рекогносцировку местности провел. Кроме того, знал, когда владелец жилища уезжает в город и запирает не все двери. Этим жулик и воспользовался. Похищенное золото продал в Клецке. Деньги потратил на выпивку. Но оперативникам удалось отыскать украшения, драгоценности вернули владельцу.