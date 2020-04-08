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Житель Клецка не нашел дома золотые украшения на сумму порядка 800 рублей

08.04.2020 19:26 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Знал привычки, вот и воспользовался моментом. Золотые украшения на сумму порядка 800  рублей не нашел дома житель Клецка, тогда мужчина отправился в милицию за помощью. Он рассказал, мол, вернулся домой, а имущества нет. Оперативно удалось и подозреваемого задержать. Это ранее судимый житель Мозыря. Хозяину дома он не раз уже помогал с ремонтом. А значит, рекогносцировку местности провел. Кроме того, знал, когда владелец жилища уезжает в город и запирает не все двери. Этим жулик и воспользовался. Похищенное золото  продал в Клецке. Деньги потратил на выпивку. Но оперативникам удалось отыскать украшения, драгоценности вернули владельцу. 
 
 
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Знал привычки, вот и воспользовался моментом. Золотые украшения на сумму порядка 800  рублей не нашел дома житель Клецка, тогда мужчина отправился в милицию за...
 
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Газета Авангард
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Lida.Info
Единство
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