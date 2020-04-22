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Короткое замыкание - основная версия возгорания на стройплощадке в Минске
22.04.2020 09:25 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTЧП случилось ночью в районе улицы Аэродромной. Предположительно замыкание случилось в силовом кабеле масляного трансформатора, который используется для обогрева бетона. Приехавшие спасатели потушили деревянные стройматериалы, площадь пожара составила 15 кв.м.
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ЧП случилось ночью в районе улицы Аэродромной. Предположительно замыкание случилось в силовом кабеле масляного трансформатора, который используется для...
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