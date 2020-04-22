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В Минске ликвидирован один из самых известных интернет-магазинов по продаже наркотиков

22.04.2020 09:25 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

В Минске ликвидирован один из самых известных  интернет-магазинов по продаже наркотиков. Об этом накануне заявили в милиции. На днях правоохранители задержали таксиста, который и подозревается в продаже крупной партии психоактивных веществ. Дома и в машине у подозреваемого правоохоранители изъяли 100 гр кокаина, столько же параметилэфедрона. Изучив компьютер и мобильные телефоны, оперативники отыскали места закладок-тайников. Сообщается, что на этот интернет-магазин мужчина проработал около полутора лет. Заработок он получал на электронный счет криптовалютой и биткоинами.  
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске ликвидирован один из самых известных  интернет-магазинов по продаже наркотиков. Об этом накануне заявили в милиции. На днях правоохранители задержали...
 
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