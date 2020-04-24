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Следователи продолжают выяснять обстоятельства гибели пропавшего без вести мужчины

24.04.2020 11:24 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Следователи продолжают выяснять обстоятельства гибели пропавшего без вести мужчины. Его тело было обнаружено накануне в канаве в лесу в переделах Минского района. СК детали не уточняет. По данным следствия, в начале этого месяца в милицию обратился житель Минска, который сообщил, что его дядя пропал. Мужчина уехал пожить к своим знакомым в деревню Звенячи еще в ноябре прошлого года. Когда стали разбираться, был установлен круг общения погибшего, а позже и получена информация, где может быть закопано тело. Накануне поиски завершились. И как сообщается,  следователи обладают информацией, что к гибели мужчины  причастен один из жителей деревни, где и был обнаружен погибший. 

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи продолжают выяснять обстоятельства гибели пропавшего без вести мужчины. Его тело было обнаружено накануне в канаве в лесу в переделах Минского...
 
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