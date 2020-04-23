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Эффектное, хоть и жутковатое видео опубликовала столичная ГАИ

23.04.2020 18:40 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Эффектное, хоть и жутковатое видео засняла камера видеорегистратора, установленная на грузовике. Его опубликовала столичная ГАИ. Накануне вечером тяжеловес Volvo ехал в третьей полосе по улице Ванеева. Вероятно, легковая машина, которая двигалась параллельным курсом справа, попала в так называемую мертвую зону для шофера. Он не заметил ее и стал перестраиваться. В итоге едва не подмял Mazda под колеса. Каких страхов натерпелся водитель легковушки, неизвестно, но обошлось без серьезных травм. А вот в отношении шофера большегруза вынесено административное взыскание.
 
 
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Эффектное, хоть и жутковатое видео засняла камера видеорегистратора, установленная на грузовике. Его опубликовала столичная ГАИ. Накануне вечером тяжеловес Volvo...
 
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