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Эффектное, хоть и жутковатое видео опубликовала столичная ГАИ
23.04.2020 18:40 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTЭффектное, хоть и жутковатое видео засняла камера видеорегистратора, установленная на грузовике. Его опубликовала столичная ГАИ. Накануне вечером тяжеловес Volvo ехал в третьей полосе по улице Ванеева. Вероятно, легковая машина, которая двигалась параллельным курсом справа, попала в так называемую мертвую зону для шофера. Он не заметил ее и стал перестраиваться. В итоге едва не подмял Mazda под колеса. Каких страхов натерпелся водитель легковушки, неизвестно, но обошлось без серьезных травм. А вот в отношении шофера большегруза вынесено административное взыскание.
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Эффектное, хоть и жутковатое видео засняла камера видеорегистратора, установленная на грузовике. Его опубликовала столичная ГАИ. Накануне вечером тяжеловес Volvo...
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