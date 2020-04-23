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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эффектное, хоть и жутковатое видео опубликовала столичная ГАИ Эффектное, хоть и жутковатое видео засняла камера видеорегистратора, установленная на грузовике. Его опубликовала столичная ГАИ. Накануне вечером тяжеловес Volvo...

Эффектное, хоть и жутковатое видео засняла камера видеорегистратора, установленная на грузовике. Его опубликовала столичная ГАИ. Накануне вечером тяжеловес Volvo ехал в третьей полосе по улице Ванеева. Вероятно, легковая машина, которая двигалась параллельным курсом справа, попала в так называемую мертвую зону для шофера. Он не заметил ее и стал перестраиваться. В итоге едва не подмял Mazda под колеса. Каких страхов натерпелся водитель легковушки, неизвестно, но обошлось без серьезных травм. А вот в отношении шофера большегруза вынесено административное взыскание.