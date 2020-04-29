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Дорожная милиция еще отрабатывает кампанию по предупреждению аварий с участием мототранспорта
29.04.2020 09:18 — | БT
Источник материала: БT"Открой сезон без нарушений!" - дорожная милиция еще отрабатывает кампанию по предупреждению аварий с участием мототранспорта. Накануне мы провели день с группой ГАИ Минского района, пообщались с инспекторами и мотоциклистами (видео).
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"Открой сезон без нарушений!" - дорожная милиция еще отрабатывает кампанию по предупреждению аварий с участием мототранспорта. Накануне мы провели день с группой...
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