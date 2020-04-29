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1,6 промилле алкоголя было у водителя, который протаранил легковушку на улице Горецкого в Минске
29.04.2020 09:18 — | БT
Источник материала: БT1,6 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе было у водителя, который протаранил легковушку на улице Горецкого в Минске. По информации ГАИ, 59-летний мужчина за рулем фургона "мерседес" выехал на полосу встречного движения и врезался в "рено". В результате аварии, пассажир французского авто получил травму глаза, остальные участники движения не пострадали.
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1,6 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе было у водителя, который протаранил легковушку на улице Горецкого в Минске. По информации ГАИ, 59-летний мужчина за рулем...
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