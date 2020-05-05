Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 31-летний минчанин подозревается в угоне авто у своего товарища В милицию обратился мужчина, который сообщил о пропаже своей машины. Спустя некоторое время в ГАИ поступила информация об аварии, где фигурировал серебристый...

В милицию обратился мужчина, который сообщил о пропаже своей машины. Спустя некоторое время в ГАИ поступила информация об аварии, где фигурировал серебристый "нисан" минчанина. Оказалось, что автомобиль столкнулся с "бентли". Освидетельствование у водителя показало свыше 2 промилле алкоголя, к тому же у мужчины нет прав на вождение. Сейчас его действиям дается правовая оценка.