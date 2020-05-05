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31-летний минчанин подозревается в угоне авто у своего товарища
05.05.2020 10:00 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTВ милицию обратился мужчина, который сообщил о пропаже своей машины. Спустя некоторое время в ГАИ поступила информация об аварии, где фигурировал серебристый "нисан" минчанина. Оказалось, что автомобиль столкнулся с "бентли". Освидетельствование у водителя показало свыше 2 промилле алкоголя, к тому же у мужчины нет прав на вождение. Сейчас его действиям дается правовая оценка.
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В милицию обратился мужчина, который сообщил о пропаже своей машины. Спустя некоторое время в ГАИ поступила информация об аварии, где фигурировал серебристый...
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