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Проведение научных исследований стало причиной возгорания в одной из лаборатории Академии наук

05.05.2020 10:00 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Проведение научных исследований стало причиной возгорания в одной из лаборатории Академии наук. Это предварительное заключение МЧС. Пожар случился накануне днем по улице Сурганова в Минске. Со слов работников лаборатории физико-органической химии, где и случился пожар, во время опытов использовали диэтиловый эфир. Как правило, это вещество применяют в качестве растворителя. Возгорание произошло на площади 15 квадратных метров. До прибытия спасателей персонал учреждения эвакуировал 20 человек. Пострадавших нет. 

 
Теги: Минск
 
 
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Проведение научных исследований стало причиной возгорания в одной из лаборатории Академии наук. Это предварительное заключение МЧС. Пожар случился накануне днем...
 
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