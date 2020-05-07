Высокая награда журналистки Тамары Ольшевской

Источник материала: Новости Докшицы



В коллективе “Родных вытокаў ” – очередная высокая награда: медалью “Отличник печати Беларуси” награждена журналистка редакции Тамара Ольшевская.

Во вторник, 5 мая, отметили свой профессиональный праздник люди, которые очень много пишут о других и исключительно редко про себя, – журналисты и все работники средств массовой информации. Для нашего коллектива этот день стал памятным вдвойне: на торжественном приеме в райисполкоме глава района Олег Ковалёнок вручил медаль “Отличник печати Беларуси” ответственному секретарю редакции Тамаре Ольшевской. Более трех десятков лет Тамара Демьяновна держит руку на пульсе жизни района, щедро делится с коллективом своими знаниями и опытом. Ее внимательный журналистский глаз и несомненный талант, острое перо и не менее обостренное восприятие как негативных явлений и поступков, несправедливости, так и прекрасного, высокочеловечного, отличительного, умение налаживать общение и оперативно помогать в решении проблем являются эталоном, примером профессионализма для нас, коллег, и многочисленных ее поклонников-читателей. Именно ради них и для них журналистка работает творчески, самоотверженно, не жалея сил.

– Газета во все времена – источник достоверной информации. Как бы стремительно ни развивались электронные средства массовой информации, актуальность печатной прессы сохранилась, и в первую очередь благодаря таким профессионалам высокого класса, как Тамара Ольшевская, – отметил в поздравительном слове председатель райисполкома. – Журналистика, без сомнений, требует полной самоотдачи и желания развиваться, предусматривает постоянное движение вперед, активные отношения и умение регулировать информационные потоки – все то, что делает жизнь человека яркой и насыщенной, а газету – интересной и полезной для читателей. Приятно отметить, что коллектив “Родных вытокаў ” во главе с главным редактором Александром Воронковичем высоко держит эту планку.

Успехов в работе, творческого горения, новых достижений и побед, интересных проектов и новых тем, здоровья и благополучия пожелала журналистам районки председатель районного Совета депутатов Валентина Рандаревич.

В этот же день Олег Ковалёнок вручил членские билеты общественного объединения “Белорусский союз журналистов” главному редактору Александру Воронковичу, заведующей агропромотдела Елене Нестеренок и корреспонденту отдела социальных проблем Евгении Малевич.