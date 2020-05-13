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Следователи ищут очевидцев аварии на МКАД в районе улицы Мазурова, где погибли 2 человека
13.05.2020 09:48 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTСледователи ищут очевидцев аварии на МКАД в районе улицы Мазурова, где минувшим днем погибли 2 человека. По данным СК, "Фольксваген-Пассат" при перестроении совершил наезд на другой автомобиль "Фольксваген". В результате ДТП в первой машине скончались шофер и пассажир - пожилая супружеская пара. Почему случился столь опасный маневр, пока неизвестно. В ведомстве просят откликнуться очевидцев ДТП, номера 8/033/ 333 67 19, /017/ 389 55 55.
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Следователи ищут очевидцев аварии на МКАД в районе улицы Мазурова, где минувшим днем погибли 2 человека. По данным СК, "Фольксваген-Пассат" при перестроении...
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