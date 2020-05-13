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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Следователи ищут очевидцев аварии на МКАД в районе улицы Мазурова, где погибли 2 человека Следователи ищут очевидцев аварии на МКАД в районе улицы Мазурова, где минувшим днем погибли 2 человека. По данным СК, "Фольксваген-Пассат" при перестроении...

Следователи ищут очевидцев аварии на МКАД в районе улицы Мазурова, где минувшим днем погибли 2 человека. По данным СК, "Фольксваген-Пассат" при перестроении совершил наезд на другой автомобиль "Фольксваген". В результате ДТП в первой машине скончались шофер и пассажир - пожилая супружеская пара. Почему случился столь опасный маневр, пока неизвестно. В ведомстве просят откликнуться очевидцев ДТП, номера